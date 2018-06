Ngăn ngừa và giảm thiểu lão hóa da

Các vấn đề về da thường cho các biểu hiện gần giống nhau nhưng nguyên nhân lại khác nhau ở từng độ tuổi. Da luôn chịu những tác động từ ánh nắng, không khí ô nhiễm, căng thẳng và do bạn chăm sóc da không đều đặn… Bắt đầu từ chu kỳ thay da, các quá trình trên diễn ra chậm hơn so vời bình thường, khiến cho các lớp tế bào chết tích tụ nhiều hơn và lâu hơn trên bề mặt da, không nhường chỗ cho các lớp tế bào mới.

Để biết về chu kỳ thay da diễn ra thế nào, bạn hãy để ý vào những “ngày ấy”. Da bạn trở nên thô sần hơn, xỉn màu và mụn xuất hiện do các tế bào chết làm bít lỗ chân lông. Bên cạnh đó, các protein quan trọng giúp da săn chắc và đàn hồi tốt như collagen và elastin cũng hoạt động yếu hơn so với bình thường, ảnh hưởng đế kết cấu của da, khiến da kém săn chắc, lỗ chân lông bắt đầu to hơn.

Thời gian sẽ làm giảm đi sự mịn màng của làn da, da trông kém tươi tắn, không đều màu và các vết sạm, nám nhỏ li ti bắt đầu hình thành. Đồng thời, lỗ chân lông bắt đầu to hơn, nhìn thấy rõ hơn. Tất cả những biểu hiện cho thấy da bạn đã bắt đầu lão hóa.

Hiện nay, trên thế giới có nhiều thành phần chuyên biệt được công nhận mang đến hiệu quả trong việc ngăn ngừa và cải thiện lão hoá da như AHA, Vitamin A, Vitamin E… và để mang đến cho người tiêu dùng châu Á một trải nghiệm mới cho trong việc ngăn ngừa và cải thiện tình trạng lão hoá da hiệu quả, Viện nghiên cứu Pond’s đã phát triển công nghệ, với hệ tăng cường hiệu quả của Retinol- Retinol Booster, đem lại hiệu quả tối ưu trong việc kích thích quá trình làm mới làn da, sản sinh collagen và elastin, giúp giảm rõ rệt nếp nhăn, vết chân chim và thâm nám do lão hoá. Làn da của bạn sẽ tươi trẻ hơn chỉ sau bảy ngày.

