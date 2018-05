Ngừa mụn cho nam giới cách nào là tốt?

Trả lời: Việt Nam là một trong số những quốc gia ở vùng nhiệt đới có tỷ lệ mụn khá cao do đặc thù nóng ẩm, cộng với những ảnh hưởng từ ô nhiễm môi trường, trong đó 60% số người bị mụn là nam giới.

Mụn bắt đầu ở độ tuổi dậy thì do hoạt động của nội tiết tố Androgen, các chất bã nhờn bài tiết một cách thái quá, kết hợp với các chất dơ bẩn kết bám bên ngoài bề mặt da tạo thành những nốt mụn cám, mụn đầu đen…

Yếu tố tâm lý giới tính khiến các chàng ngại không muốn tìm sự trợ giúp của các chuyên gia thẩm mỹ hoặc các bác sĩ da liễu khi có sự xuất hiện mụn, cộng với một số nguyên nhân chủ quan như: Ý thức vệ sinh da kém (85% nam giới hiện nay không sử dụng các sản phẩm giúp làm sạch da mặt), làm việc trong môi trường ẩm ướt, thức khuya, làm việc căng thẳng kéo dài, sử dụng nhiều các loại đồ ăn, uống dễ gây kích ứng: rưọu, bia, thuốc lá, cà phê, đồ ăn cay. Ngoài ra, nam giới hay có thói quen dùng tay nặn các nốt mụn, khiến da bị tổn thương và sưng tấy... Tất cả các nguyên nhân trên làm cho mụn của nam giới có tỷ lệ "áp đảo" so với nữ giới.

Chính vì thế, tình trạng mụn của nam giới cần được kiểm tra và đưa ra lịch trình điều trị phù hợp và khoa học thì mới có hiệu quả.

Hiện nay, để điều trị triệt để các loại mụn, tại mỹ viện Mai Thuỷ, khách hàng được kiểm tra phân loại mụn và sử dụng phương pháp điều trị thích hợp với từng loại mụn khác nhau. Việc điều trị mụn cho nam sẽ được kết hợp giữa dòng kháng sinh trị mụn bao gồm: sản phẩm làm sach da Kenraknyl Gel, mặt nạ tiêu độc và cream đặc trị (sản phẩm của Pierre Fabre - Pháp).

Bên cạnh đó, việc kết hợp với công nghệ RF, ánh sáng Blue và các bước sóng PTF sẽ giúp làm sạch sâu da, khử độc tố trên bề mặt da, triệt tiêu các ổ vi khuẩn trú ngụ trong khoang mụn. Ngoài việc điều trị triệt để mụn và ngăn ngừa sự tái phát, ánh sáng Blue và mặt nạ còn giúp các tổn thương da nhanh chóng hồi phục. Thời gian điều trị khoảng từ 5 đến hơn 10 lần trong 3 đến 10 tuần, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ.

Ngoài ra, cần thực hiện một số lưu ý trong quá trình trị liệu: Giữ gìn vệ sinh da sạch sẽ bằng sữa rửa mặt thích hợp. Do da mặt nam dầy hơn phụ nữ, lượng bã nhờn tiết ra cũng nhiều hơn nên mỗi ngày bạn nên rửa mặt 3-4 lần, rửa nhẹ nhàng đối với làn da bị mụn, không nên chà mạnh làm tổn thương các nốt mụn, mụn sẽ bị vỡ non và sưng tấy; không được dùng tay bấm nặn mụn bừa bãi ngoài việc làm tổn thương nặng làn da (làm cho nốt mụn sưng to hoặc thâm tim nhức nhối) còn làm khoang mụn bị vỡ bên trong da, các vi khuẩn sẽ lây lan và hình thành các nốt mụn mới.

Mặt khác, bạn không sử dụng nhiều đồ ăn, uống dễ gây kích ứng như: hải sản, các đồ ăn quá nhiều chất béo, rượu, bia, cà phê, đồ ăn quá cay... Nên uống nhiều nước lọc và ăn nhiều đồ mát; không nên đi bơi tại hồ bơi do nước tại đây không đảm bảo vấn đề vệ sinh; sử dụng khẩu trang khi đi ra ngoài để tránh nhiễm khuẩn từ khói bụi; làm việc và sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc, luôn giữ một tinh thần bình ổn, thoải mái là những yếu tố quan trọng giúp cho việc điều trị mụn đạt hiệu quả cao và không bị tái phát trở lại.

