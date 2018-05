Người đẹp 9x dùng chiêu uống nước để giữ nhan sắc

Kiều My là sinh viên năm cuối Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Cô gái 21 tuổi nổi bật nhờ khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn, vóc dáng ưa nhìn với số đo 3 vòng 84 - 60 - 86 cm, chiều cao 1,58 m, cân nặng 44 kg. Nữ sinh cho biết vì không có thế mạnh về chiều cao nên luôn cố gắng giữ cho hình thể hài hòa bằng cách duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học giúp làn da mịn màng, sức khỏe tốt mà không bị béo lên hay gầy đi.

Nhan sắc hot girl Kiều My

Hot girl Sài Gòn bật mí cách ăn uống giúp đẹp dáng, mịn da

Hiện nay ngoài lịch học, Kiều My tham gia đóng phim, làm MC, người mẫu tự do và kinh doanh thêm nên rất bận rộn, thường xuyên phải thức khuya dậy sớm, ngủ nghỉ không điều độ. Bù lại, cô gái tự thiết kế cho mình thực đơn ăn uống để đảm bảo cơ thể luôn khỏe khoắn. Trong đó, My chú ý nhất đến nguyên tắc uống nước đúng cách và bổ sung trái cây để đảm bảo đủ độ ẩm, dinh dưỡng cho cơ thể.