Nguy cơ biến chứng khi nâng mũi Sline

Kết quả mổ mũi của bệnh nhân ghi nhận mảnh xương đồng loại được ghép vào sụn vách ngăn nhưng không đúng kỹ thuật. Các bác sĩ đã xử trí lấy mô đồng loại ra khỏi vùng mũi, làm sạch, cấy trung bì mỡ để tránh sự biến dạng trước đây. "Suốt một tháng ngày nào tôi cũng đi mấy chục km quay lại cơ sở thẩm mỹ cũ để khắc phục nhiễm trùng nhưng không thuyên giảm, nên phải chuyển viện", nữ bệnh nhân cho biết.

Mũi hơi thấp và cánh mũi bè, chị Nhi (Phú Nhuận, TP HCM) quyết định tìm đến một cơ sở thẩm mỹ để mổ nâng mũi theo kiểu Hàn Quốc. Về nhà chị liên tục bị nhức nhối ở vết mổ, không ngủ được. Vào bệnh viện với chiếc mũi đã bị co kéo khá ngắn và lại bị hếch, sẹo lõm đầu mũi nhiều, lỗ mũi khác biệt nhau, cánh mũi khuyết phần tiếp nối đầu mũi, chị phải trải qua ca phẫu thuật gần 2 giờ để chỉnh sửa, khắc phục những sai hỏng.

Kết quả khảo sát mới đây của Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW trên 10.000 khách hàng đến làm thủ thuật nâng mũi, cho thấy chỉ 20% trường hợp được áp dụng đúng cách kỹ thuật nâng mũi Sline. Khá nhiều trường hợp phải phẫu thuật lại để chỉnh sửa mũi khiếm khuyết, biến chứng do mổ trước đó. Các biến chứng phổ biến là bóng đỏ do nâng mũi đơn thuần dùng sụn slicon, chỉnh hình mũi Sline không đúng kỹ thuật gây biến dạng mũi nghiêm trọng như thủng, biến dạng đầu mũi...

Mảnh xương đồng loại được lấy ra khỏi vùng mũi nhiễm trùng của nữ bệnh nhân 40 tuổi. Ảnh: L.P

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW, cho biết nâng mũi Sline là phức hợp can thiệp sâu vào cấu trúc mũi nên đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm, hiểu cấu trúc mũi sâu nếu không sẽ gây biến dạng mũi như thủng, biến dạng đầu mũi, tạo sẹo co rút... Nhiều bác sĩ không hiểu nâng mũi Sline là lấy sụn vách ngăn hoặc không biết lấy sụn vách ngăn mà sử dụng các vật liệu nhân tạo lạ, không có nguồn gốc rõ ràng để tạo trụ mũi, dẫn đến biến chứng nghiêm trọng.

Đặc điểm mũi người châu Á là mũi ngắn, xương mũi to bè, đầu mũi to, cánh mũi rộng. Kỹ thuật nâng mũi Sline áp dụng cho các trường hợp trên rất hiệu quả. Nếu mũi chỉ thấp đơn thuần, đầu mũi thon gọn đẹp thì không cần nâng mũi Sline. Ngoài ra các trường hợp mũi đã mổ trước đó bị biến chứng như bị bóng đỏ, lộ sóng, mũi co rút sẹo, nghiêng lệch, lỗ mũi bất cân xứng thì chỉ định nâng mũi Sline là bắt buộc.

Theo bác sĩ Tú Dung, thực chất nâng mũi Sline là phức hợp chỉnh hình cấu trúc mũi toàn diện, không phải chỉ dùng đơn thuần sụn silicon nhân tạo nâng cho cao sóng mũi. Nâng mũi sline thực hiện đúng như sau: 1/3 đầu mũi phải sử dụng sụn tự thân (thường dùng sụn vành tai và sụn vách ngăn, trong đó sụn vách ngăn bắt buộc phải dùng để dựng trụ mũi và kéo dài đầu mũi), 2/3 trên mũi là sử dụng sụn nhân tạo.

Bác sĩ Dung giải thích: "Nâng mũi Sline có sử dụng sụn tự thân là sụn tai nên mọi người cứ nghĩ nâng chỉ sử dụng sụn tai là sai". Theo đó, sụn tai có thể cần hoặc không cần để bọc vào đầu mũi, sụn vách ngăn mới là sụn chính để tạo hình đầu mũi thon gọn và dài kín. Do đó, một số cơ sở lấy sụn tai bọc vào đầu mũi bệnh nhân và báo nâng mũi Sline là không đúng. Dùng sụn nhân tạo hoàn toàn khi sử dụng nâng mũi cũng không phải là nâng mũi Sline.

Phẫu thuật nâng mũi Sline tại Việt Nam. Ảnh: T.P

Quy trình thực hiện nâng mũi Sline:

Khám chi tiết các khiếm khuyết về mũi, xem có cần chỉ định nâng mũi nào là hợp lý, kiểm tra sụn vách ngăn có nghiêng vẹo, bệnh nhân đã sử dụng sụn vách ngăn hay chưa, đã mổ mũi lần nào chưa và biến chứng hiện tại, nguyện vọng của bệnh nhân. Bệnh nhân được xét nghiệm tổng quát và khám tiền mê.

Khi tất cả các xét nghiệm cho phép thì có thể phẫu thuật. Trước mổ 6 tiếng đồng hồ, bệnh nhân nhịn ăn uống, sau đó được tiền mê để phẫu thuật. Thời gian phẫu thuật trung bình 1,5 đến 2 giờ. Sau phẫu thuật bệnh nhân cần lưu lại cơ sở thẩm mỹ 2 giờ để theo dõi. Hai ngày đầu sau mổ, bệnh nhân được vệ sinh vùng mũi và rút mesh nhét mũi, sau 7 ngày là cắt chỉ.

Lê Phương