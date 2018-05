Nguyên lý để giảm béo đúng cách

Thừa cân xảy ra khi năng lượng ăn vào vượt quá nhu cầu năng lượng cần thiết trong một thời gian dài, có thể do tăng ăn uống hoặc giảm nhu cầu cung cấp năng lượng do giảm hoạt động thể lực hoặc cả hai xảy ra cùng lúc. Trên 90% nguyên nhân béo phì là do yếu tố bên ngoài, tức là do ăn uống, chế độ vận động, sinh hoạt. Ngoài ra không đến 10% là do di truyền và bệnh lý, thường gặp trong các bệnh lý về gen, bệnh lý nội tiết. Không kiểm soát được cân nặng trong thời gian dài, tất yếu dẫn đến béo phì.

Theo lời khuyên của bác sĩ Đông y Nguyễn Văn Mích, chuyên gia tư vấn giảm cân tại hệ thống Saigon’ smile Spa, bạn sẽ có cảm giác chật chội và khó chịu khi tăng lên khoảng 4-5 kg. Lúc này, hãy điều chỉnh chế độ ăn uống và tìm đến những phương pháp giảm cân thực sự hiệu quả. Điều đó không chỉ tốt cho vóc dáng mà cả sức khỏe của bạn.

Giảm béo muối khoáng phát triển trên nền những thành công của giảm béo bằng lưu thông khí huyết - một liệu pháp an toàn của Đông y. Nguyên lý của phương pháp này là dùng nhiệt làm mềm mô mỡ, dùng tinh dầu kết hợp bấm huyệt kích thích khí huyết lưu thông, giúp cơ thể tăng cường đào thải lượng mỡ thừa theo vòng tuần hoàn sinh học: mỡ hóa thành dạng lỏng và bài tiết qua nước tiểu, mồ hôi và nước bọt. Theo đó, các vùng cơ của bạn nhỏ lại theo cách tự nhiên nhất.

Cũng theo bác sĩ Mích, ưu điểm của bước cải tiến này là phát huy được những công dụng tưởng chừng đơn giản, nhưng rất căn bản của muối khoáng trong hỗ trợ giảm cân. Bí quyết giảm cân nằm ở sự kết hợp giữa các tác dụng trực tiếp của massage, bấm huyệt, với tinh dầu giảm béo từ thảo mộc, tinh chất muối và máy giảm cân.

Khi muối khoáng hòa tan vào nước ấm nóng, thấm sâu vào lỗ chân lông sẽ giúp thanh lọc các độc tố, chất bẩn và bã nhờn da ngoài giúp da trở nên săn chắc và nâng cao khả năng đàn hồi cho da. Đặc biệt, bước đắp mặt nạ muối khoáng có tác dụng làm se khít lỗ chân lông, tăng khả năng chống chịu tia tử ngoại của da, giúp cơ thể trở nên săn chắc. Muối khoáng biển còn giúp khử các gốc tự do trong da, qua đó chống lão hóa cơ thể một cách có hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc tác động nhiệt sau khi sử dụng phương pháp này sẽ giúp hao mỡ vì muối khoáng có tác dụng giữ nhiệt lâu. Tinh dầu tự nhiên tẩm trong muối khoáng chất sẽ thấm nhanh qua da, tác dụng lên hệ thần kinh, làm giảm căng thẳng mệt mỏi. Đây chính là bước cải tiến mới của phương pháp giảm béo bằng lưu thông khí huyết vốn đã rất quen thuộc.

Quy trình của phương pháp giảm béo muối khoảng này chỉ kéo dài 45 phút cho trị liệu vùng bụng, vì không giác hơi hay hỏa liệu nên bạn không còn phải lo sợ bị nóng hay để lại vết. Trong và sau trị liệu giảm béo, bạn sẽ có cảm giác dễ chịu và thư giãn và hiệu quả. Trung bình sau 10 ngày trị liệu, bạn sẽ giảm 4-5 kg và 15-20 cm vùng mỡ thừa.

