Nguyên nhân và giải pháp chữa trị rụng tóc

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Ánh - chuyên gia tư vấn chương trình giao lưu trực tuyến "Giải pháp ngăn rụng tóc chuyên biệt cho nam và nữ" diễn ra vào ngày 5/6 nhận xét: "Rụng tóc là mối quan tâm của cả nam và nữ. Tuy nhiên, đa số mọi người chỉ quan tâm đến việc giải quyết tình trạng rụng tóc, mà không tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh. Chính vì vậy, nhiều người dùng sai giải pháp, nên không thể cải thiện được tình trạng hiện tại hay thậm chí còn gây rụng tóc nặng hơn".

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Ánh và thạc sĩ dược học Phan Thị Phương Thúy là hai chuyên gia tư vấn của chương trình giao lưu.

Chương trình giao lưu trực tuyến với 200 câu hỏi được gửi về trong 2 giờ giao lưu được các chuyên gia giải thích kỹ lưỡng, giúp người tiêu dùng hiểu rõ được đâu là nguyên nhân, cơ chế gây rụng tóc và giải pháp nào thích hợp với thể trạng và tình trạng tóc của từng người.

Theo các chuyên gia, nhiều người chỉ tập trung tìm giải pháp mà không tìm hiểu kỹ về nguyên nhân. Mọi giải pháp đều có một công dụng và tác dụng riêng. Vì vậy, để có giải pháp đúng để ngăn ngừa rụng tóc cần hiểu rõ cơ chế gây rụng tóc riêng ở nam và nữ.

Các chuyên gia đang tập trung đọc câu hỏi và giải đáp các thắc mắc được gửi về.

Thông qua chương trình, các chuyên gia đã giúp người tiêu dùng hiểu được cơ chế rụng tóc khác nhau giữa nam và nữ theo những nghiên cứu khoa học mới. Thủ phạm chính gây rụng tóc ở nam giới là do sự dư thừa hormone Dihydrotestosterone (DHT). Đây là một hormone nội sinh được hình thành dưới tác động của enzym 5alpha-reductase đến hormone nam testosterone, gây ngăn cản nang tóc hấp thu dưỡng chất, khiến nang tóc dần co rút lại, làm sợi tóc mỏng, yếu dần và rụng hàng loạt. Do đó, muốn ngăn rụng tóc ở nam giới, cần cân bằng lượng DHT bằng cách ức chế enzyme 5alpha-reductase, nhằm ngăn chặn quá trình gia tăng DHT.

DHT dư thừa làm nang tóc bị bít nghẽn và co lại, khiến tóc yếu dần và rụng.

Ở nữ giới, cơ chế gây rụng tóc do kênh Potassium ở nang tóc bị suy yếu. Kênh Potassium là những đường dẫn ion giúp vận chuyển chất dinh dưỡng đến màng tế bào nang tóc. Sợi tóc sẽ dùng lượng dưỡng chất này để phát triển. Các vấn đề về dinh dưỡng, tuổi tác, sức khỏe và sự thay đổi hormone có thể gây suy giảm hoạt động của kênh Potassium, từ đó làm gián đoạn sự vận chuyển, khiến nang tóc không thể nhận được chất dinh dưỡng. Hệ quả nang tóc sẽ bị co rút lại, sợi tóc yếu dần và rụng, thậm chí không thể tái tuần hoàn vòng sinh trưởng của tóc. Lời khuyên cho chị em là luôn chú trọng hỗ trợ hoạt động của kênh Potassium để đảm bảo đường dẫn truyền dinh dưỡng cho nang tóc, đồng thời bổ sung vitamin, khoáng chất… có lợi cho tóc, giúp tóc luôn khỏe mạnh và phát triển đúng chu trình sinh trưởng.

Để chăm sóc tóc khỏe đẹp tại nhà, người bệnh nên áp dụng các cách massage da đầu với tinh dầu, sử dụng dầu gội phù hợp với đặc tính tóc và những chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, khoáng chất… có lợi cho sự phát triển của tóc.

Công ty Galien - công ty chuyên nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của Pháp đã kiểm nghiệm lâm sàng và ứng dụng sản xuất bộ đôi sản phẩm viên uống ngăn rụng tóc chuyên biệt cho nam và nữ. Vit Hair Plus Women (chuyên biệt cho nữ) chứa Potassium chloride và L-Carnitine tartrate giúp phục hồi kênh Potassium. Vit Hair Plus Men (chuyên biệt cho nam) chứa Saw Palmetto và Nettles giúp cân bằng lượng DHT. Cả 2 sản phẩm đồng thời bổ sung các dưỡng chất thiết yếu giúp ngăn rụng tóc hiệu quả và kích thích tóc mọc dày. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Điện thoại tư vấn: 1800 7101. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

