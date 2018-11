Nhà sáng lập Paula's Choice truyền cảm hứng cho tín đồ làm đẹp Việt

"Truth in Beauty" là chuỗi sự kiện làm đẹp của Paula's Choice tại một số nước châu Á, với sự hiện diện của bà Paula Begoun - người sáng lập thương hiệu. Không chỉ mang đến những chia sẻ hữu ích, thay đổi một số lầm tưởng về làm đẹp, Paula Begoun còn truyền cảm hứng đến phụ nữ Việt bằng hành trình, đam mê nghiên cứu về các sản phẩm làm đẹp vì sự tỏa sáng của phụ nữ toàn cầu.

Thu hút hàng nghìn tín đồ làm đẹp khắp châu Á, "Truth in Beauty" cũng nhận được sự quan tâm lớn khi diễn ra tại Hà Nội và TP HCM, Việt Nam. Đây là một trong những sự kiện lớn nhất năm của thương hiệu mỹ phẩm toàn cầu Paula’s Choice. Tham gia sự kiện này có các tín đồ làm đẹp như beauty blogger Mịn, Hạnh Miu, Loan Love@1stshine, Tiêu Ngọc Linh. Đây cũng là lần đầu tiên các fan của thương hiệu được gặp gỡ nhà sáng lập Paula Begoun.

Beauty blogger Loan của kênh Loveat1stshine chia sẻ, ngoài thông tin về sản phẩm mới của thương hiệu, cô còn được mở rộng nhiều kiến thức về mỹ phẩm, làm đẹp. Cô nàng cũng bày tỏ sự mong chờ cuốn sách "Phá bỏ 40 lầm tưởng về làm đẹp" sẽ sớm được dịch, xuất bản ở Việt Nam.

Hơn 40 năm bền bỉ truyền cảm hứng về làm đẹp

Xuất hiện trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, đây là lần đầu tiên bà Paula Begoun - người sáng lập thương hiệu Paula’s Choice trực tiếp gặp gỡ và giao lưu cùng các tín đồ làm đẹp tại Việt Nam. Dù đã 65 tuổi, bà vẫn sở hữu làn da sáng, mịn màng.

Beauty blogger Hạnh Miu cho biết, bản thân khá bất ngờ với Paula bởi làn da và phong thái trẻ trung, tràn đầy năng lượng.

Bà Paula (bên phải) chia sẻ nhiều thông tin làm đẹp trong chuỗi sự kiện "Truth In Beauty" tại Việt Nam.

Đứng sau sự thành công của thương hiệu dược mỹ phẩm lớn của Mỹ, Paula Begoun là một trong những chuyên gia và diễn giả có sức ảnh hưởng với cộng đồng làm đẹp thế giới. Bà đã dành 35 năm nghiên cứu để thay đổi những thói quen làm đẹp cũ và mang tới thương hiệu mỹ phẩm riêng Paula’s Choice Skincare. Những đánh giá chuyên sâu, khách quan đã mang tới cho bà biệt danh "cảnh sát" trong ngành mỹ phẩm.

Paula Begoun cũng là khách mời quen thuộc trên nhiều show truyền hình nổi tiếng tại Mỹ như: CNN, Oprah, The Today Show, 20/20 Dateline, The View, và Dr. Oz... Bà còn sở hữu gia tài hơn 20 cuốn sách best seller được ví như cẩm nang làm đẹp của phụ nữ, với gần 3 triệu bản đã xuất bản, được dịch ra 8 ngôn ngữ khác nhau.

Những chia sẻ về câu chuyện thương hiệu và quá trình phát triển Paula’s Choice Skincare trong sự kiện đã truyền cảm hứng cho các tín đồ làm đẹp Việt Nam. Trải qua quãng thời gian chiến đấu với chàm, mụn trứng cá và vô tình phát hiện ra sự thật về thành phần có hại trong mỹ phầm, bà đã quyết tâm phải thay đổi nhận thức của mọi người. Đó cũng là lý do thương hiệu Paula’s Choice Skincare ra đời với cam kết công khai toàn bộ thành phần sản phẩm trên bao bì. Đúng như tên gọi, Phaula's Choice sở hữu thành phần dựa trên nguyên tắc 5 không: không màu, không mùi, không chất độc hại, không gây kích ứng và không kiểm nghiệm trên động vật.

Tiêu Ngọc Linh - Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết: "Tôi khá ấn tượng với những chia sẻ của bà Paula. Điều dễ nhận thấy nhất là người chủ thương hiệu không quá quan tâm đến việc kinh doanh mà mong muốn lan tỏa những thông điệp để giúp phụ nữ tự tin và đẹp hơn. Tôi rất thích câu chuyện thương hiệu cùng những giá trị cốt lõi của mà họ theo đuổi".

Hành trình thay đổi tư duy của phụ nữ về làm đẹp

Sự kiện lần này cũng đánh dấu lần đầu tiên cuốn sách "Phá bỏ 40 lầm tưởng về làm đẹp" được giới thiệu tại Việt Nam, dự kiến xuất bản trong thời gian tới. Ấn phẩm mới của bà Paula Begoun sẽ tiết lộ những sai lầm thường trực trong làm đẹp mà hầu hết phụ nữ mắc phải.

Theo beauty blogger Hạnh Miu, các kiến thức sai lầm về làm đẹp của Paula rất thiết thực, ngay cả các beauty blogger cũng mắc sai lầm.

Beauty Blogger Hạnh Miu trò chuyện cùng bà Paula Begoun.

Trong sự kiện, Paula’s Choice Việt Nam cũng giới thiệu đến phái đẹp bộ sản phẩm mới gồm Peptide Booster và Clinical Ceramide-Enriched Firming với khả năng chống lão hóa. Với công thức hội tụ cùng lúc 8 loại peptide có lợi, tinh chất dưỡng da Peptide Booster có khả năng định hướng hoạt động tế bào để sửa chữa và phục hồi, duy trì sự tươi tắn, trẻ trung cho làn da. Cùng với đó là tinh chất dưỡng cao cấp trong kem dưỡng ẩm ban đêm Clinical Ceramide-Enriched Firming Moisturizer.

Chia sẻ về sản phẩm này, bà Paula cho biết: "Nghiên cứu về peptide này rất thú vị, vì chất này giúp thẩm thấu vào da và ra lệnh cho các tế bào da cần làm gì. Chúng tôi dùng 8 loại peptide và 12 chất ôxy hóa trong sản phẩm".

"Truth in beauty" là dịp để Paula’s Choice đến gần hơn với phái đẹp Việt, cũng như truyền đi thông điệp làm đẹp ý nghĩa với phụ nữ. Qua đó, người sáng lập thương hiệu, bà Paula Begoun cũng mong muốn có thể thay đổi nhận thức về chăm sóc da của phụ nữ Việt Nam, hướng đến mục tiêu sở hữu làn da khỏe đẹp.

(Nguồn: Paula's Choice Vietnam)