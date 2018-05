Những bộ sơn móng của năm 2011

Bộ sưu tập Texas 2011 gồm 12 gam màu phóng khoáng với xu hướng color - block nổi bật khi phối màu cùng trang phục lễ hội. Móng tay rực rỡ với Houston We Have a Purple (đỏ tía), Suzi Loves Cowboys (chocolate) hay Too Hot Pink To Hold (hồng sáng bóng)… Các nghệ sĩ nổi tiếng lựa chọn các sắc màu nổi bật này của OPI gồm Oprah Winfrey, Lady Gaga, Kim Kardashian…

Bộ sưu tập Touring America Thu đông 2011

Bộ sưu tập Katy Perry được Nữ hoàng của các bảng xếp hạng Billboard Hot tạo ra bộ sưu tập từ cảm hứng âm nhạc The Katy Perry Collection by OPI - hay còn gọi là OPI sings with Katy Perry. Bộ này có 5 màu táo bạo với kiểu sơn nứt (sơn rạn) và sơn nhũ độc đáo. Đặc biệt là các màu này đều xuất hiện trong single gây mưa gió tại Billboard Hot – “California Gurls” (album “Teenage Dream” của Katy Perry).

Bộ sưu tập Texas 2011

Bộ sưu tập Touring America Thu đông 2011 đã mang cảm hứng những chuyến rong chơi qua các thành phố lớn Hollywood, New Orleans, New York City, Philadelphia, Seattle, St. Louis… Bộ sưu tập gồm 12 gam màu. Màu nâu đậm mạnh mẽ Get In The Expresso Lane, xanh đen thẫm Road House Blues hay màu hồng ngọt ngào cám dỗ My Address Is “Hollywood”...

“OPI Ladies Talk” là chương trình đặc biệt tổ chức thường xuyên tại các salon OPI. Tại đây, bạn sẽ được trải nghiệm các phương pháp chăm sóc móng chuyên nghiệp từ sơn móng, dưỡng móng đến các sản phẩm tẩy tế bào chết, làm sạch, chăm sóc và nuôi dưỡng da tay, chân… bởi đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của OPI. Đây cũng là thời điểm bạn được nhận nhiều quà tặng và những ưu đãi duy nhất trong năm.

Sản phẩm OPI nhập khẩu chính hãng với tem chứng nhận của Bộ Công an được phân phối độc quyền tại Việt Nam thông qua hệ thống Nail Spa với đầy đủ sản phẩm và dịch vụ.

