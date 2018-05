Những điều cần biết trước khi căng da mặt bằng chỉ vàng

Công nghệ làm đẹp từ vàng đã xuất hiện từ thời Ai Cập cổ, nhiều tầng lớp quý tộc đã truyền nhau bí quyết để có thể đẹp như nữ hoàng Cleopatra. Cuối thế kỷ 20, bí mật này đã được phát hiện ở Pháp, tuy nhiên mãi đến những năm gần đây thì công nghệ này mới xuất hiện nhiều thông qua việc đắp mặt nạ vàng. Nhưng phương pháp đắp mặt nạ vàng chỉ có tác dụng làm mịn căng, cho làn da trắng hồng. Và khi kỹ thuật căng da trẻ hóa gương mặt bằng cách cấy lưới chỉ vàng dưới da xuất hiện, chúng mới đem lại kết quả cao trong việc xóa nếp nhăn, treo mí mắt sụp…

Không chỉ riêng phái đẹp mà cả nam giới cũng bị cuốn hút vì phương pháp căng da bằng chỉ vàng không cần phải trải qua phẫu thuật. Phương pháp này không phải mất nhiều thời gian điều trị, không gây đau đớn… lại cho kết quả làn da căng mịn bóng láng, các nếp nhăn hố rãnh dần biến mất, trẻ hơn từ 5 tới 10 tuổi và dần đẹp hơn theo thời gian, duy trì từ 8 đến 15 năm.

Lợi dụng hiệu quả ưu việt của chỉ vàng căng da, trên thị trường hiện nay xuất hiện một vài loại chỉ vàng với nhiều tên gọi khác nhau. Chính điều này tạo thành một “ma trận” cho người tiêu dùng. Khó ai có thể biết được loại chỉ vàng nào phù hợp với mình và an toàn sau khi được cấy dưới da.

Sự khác biệt giữa chỉ vàng của Gold Thread LLC đang được Bệnh viện Thẩm mỹ Á Âu sử dụng và một loại khác được cho là chỉ vàng đang được quảng cáo trên thị trường.

Một trong những dấu hiệu nhận biết chỉ vàng an toàn là chứng nhận FDA (Food and Drug Administration - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ) về tính an toàn và độ tinh khiết của loại chỉ vàng này. Bạn có thể phân biệt bằng mắt thường: loại chỉ vàng này mỏng 0,1mm, mềm mại như lụa, có màu vàng ánh kim sắc nét; có bao bì ghi rõ nơi xuất xứ.

Hiện loại chỉ vàng trên thế giới đạt đủ những tiêu chuẩn trên được sản xuất bởi công ty Gold Thread LLC của Mỹ. Những loại chỉ vàng khác không tinh khiết chỉ chứa khoảng 60% là vàng, còn lại là bị nhiễm tạp chất như đồng, chì, thủy ngân… dễ gây dị ứng cho khách hàng và nguy hại đến sức khỏe. Vì vậy, trước khi quyết định thực hiện căng da bằng chỉ vàng, khách hàng nên tìm hiểu và kiểm tra chính xác sợi chỉ, để tránh nhầm lẫn với các loại chỉ vàng nhái, chỉ vàng giả…

Hội thảo chuyển giao công nghệ giữa Gold Thread LLC và Bệnh viện Thẩm mỹ Á Âu Từ trái qua: Bác sĩ Stanislov Ivanov, Bác sĩ Đỗ Xuân Thắng (Bệnh viện Á Âu), Hoa hậu Mai Phương Thúy, CEO Ivan Bakhurin, Bác sĩ Maciej Lichaj.

Tại Việt Nam, Công ty Gold Thread LLC chỉ chuyển giao cho Bệnh viện Thẩm mỹ Á Âu, và các bác sĩ Mỹ của Gold Thread chỉ công tác tại Bệnh viện này. Đây là một công nghệ đặc biệt và phương pháp làm đẹp này chỉ dành cho tầng lớp khách hàng có thu nhập cao, vì vậy, không phải bác sĩ nào cũng có thể thực hiện được thủ tục cấy vàng dưới da. Công nghệ có những yêu cầu nghiêm ngặt về tay nghề cũng như thủ tục chuyển giao.

Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu là nơi công bố loại chỉ vàng Gold Thread sản xuất tại Mỹ sở hữu những chứng nhận y tế của các nước châu Âu và chứng nhận FDA Mỹ có số hiệu rõ ràng. Để tránh xảy ra việc việc giả tạo bác sĩ từ Mỹ cũng như loại chỉ vàng nhái kém chất lượng, khi quyết định thực hiện căng da bằng chỉ vàng, khách hàng nên tìm hiểu rõ ràng và kiểm tra kỹ thông tin trên trước khi thực hiện.

Hình ảnh trước và sau khi căng da bằng chỉ vàng Gold Thread tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu.

Các kết quả sẽ ngày càng thể hiện rõ rệt hơn theo thời gian, thường là từ 2 đến 8 tháng, khách hàng sẽ thấy chỉ vàng phát huy hiệu quả tối đa. Vẻ đẹp sẽ được duy trì tối thiểu 8 năm, nhưng nếu khách hàng biết cách chăm sóc bản thân và giữ gìn sắc đẹp, thì kết quả lên đến 15 năm.

Thông tin liên hệ: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu. - 32D Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. (Đối diện cửa Bắc chợ Bến Thành). ĐT: (08) 38 274 530/ (08) 38 241 285. Hotline: 0906 82 70 70/ 0902 400 269.

Website: http://cangdachivang.com; http://benhvienthammyaau.vn/.

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu)