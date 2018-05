Những kiến thức cơ bản về phẫu thuật hàm hô móm

Nghiên cứu sinh, bác sĩ Nguyễn Hữu Nam - Giám đốc KIM Hospital, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ chia sẻ về một số điều kiện cần thiết khi phẫu thuật hô móm.

Thực hiện phẫu thuật trong bệnh viện

Phẫu thuật hàm hô móm là phương pháp thẩm mỹ đòi hỏi tính an toàn cao vì can thiệp tới khung xương mặt, liên quan trực tiếp đến khớp cắn, khớp thái dương, hệ thống thần kinh mạch máu. Tuy nhiên không phải địa chỉ thẩm mỹ nào cũng được phép thực hiện kỹ thuật này. Khách hàng cần tìm hiểu kỹ lưỡng địa chỉ uy tín, được cấp phép. Nghiên cứu sinh, bác sĩ Nguyễn Hữu Nam cho biết: “Không chỉ có phẫu thuật hàm hô móm, mà tất cả những ca phẫu thuật thẩm mỹ cần gây mê như gọt mặt V-line, độn cằm, trượt cằm, dạ gò má, nâng ngực nội soi,… phải được thực hiện trong bệnh viện thẩm mỹ bởi chỉ có bệnh viện mới có đủ chuyên môn cũng như chức năng để đảm bảo an toàn và hiệu quả”.

Khách hàng Trần Thị Giang xinh đẹp sau khi phẫu thuật hàm hô tại Bệnh viện KIM do trực tiếp bác sĩ Nam thực hiện.

Bệnh viện trang bị các loại máy hiện đại

Dưới đây là 3 loại máy mà các bệnh viện cần trang bị để thực hiện tốt kỹ thuật phẫu thuật hàm hô móm.

Máy X Quang ConeBeam CT 3D kỹ thuật số: là thiết bị mà bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật hàm mặt đảm bảo sự an toàn và chuẩn xác. Nó giúp bác sĩ trong việc đánh giá cấu trúc xương, nguyên nhân gây hô và mức độ cần khắc phục như thế nào. Tại một số phòng khám không trang bị đầy đủ, dẫn đến tình trạng chỉ định phương pháp điều trị sai. Thay vì phải thực hiện phẫu thuật, họ để bạn niềng răng trong khi nguyên nhân chính bị hô là do cấu trúc xương chứ không phải do răng. Bởi vây, nhiều trường hợp đã niềng răng nhiều năm trời nhưng kết quả vẫn không cải thiện.

Máy cắt xương siêu âm Aesculap High Speed cắt xương nhanh, không sang chấn: máy cắt đốt cao tầng hạn chế chảy máu, sưng bầm. Tại Việt Nam, rất ít bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ trang bị được chiếc máy này. Nhờ được trang bị máy Aesculap High Speed mà Bệnh viện KIM tạo lên uy tín, là lựa chọn của nhiều khách hàng khi quyết định thẩm mỹ hô móm.

Phần mềm Vceph giúp bác sĩ xác định chính xác phần xương cần phẫu thuật: cũng như kết quả sau phẫu thuật với việc duy chuyển mô mềm theo sau mô xương. Các thông số hiển thị chính xác từng milimet vị trí cắt xương, tỷ lệ xương cần điều chỉnh, đảm bảo việc phẫu thuật an toàn và chính xác.

Nghiên cứu sinh, bác sĩ Nguyễn Hữu Nam đang xem hình mô phỏng 3D trong phòng phẫu thuật tại KIM Hospital trước khi tiến hành phẫu thuật hàm hô móm.

Ngoài 2 yếu tố cơ bản trên thì phác đồ phẫu thuật cũng đóng vai trò rất quan trọng. Nếu bác sĩ không đưa ra bản kế hoạch rõ ràng, chi tiết với đầy đủ phân tích tình trạng hàm trước khi tiến hành phẫu thuật thì khách hàng nhiều khả năng phải đối diện với biến chứng như không thể ăn nhai, tê dây thần kinh hàm dưới. Do đó, nếu bạn đang có kế hoạch muốn phẫu thuật hàm hô, móm, vẩu hãy tới một vài bệnh viện thẩm mỹ uy tín để được gặp và tư vấn trực tiếp từ bác sĩ chuyên khoa.

Tại Việt Nam, KIM Hospital là Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc được khách hàng trong và ngoài nước tin cậy. Để thực hiện ca phẫu thuật hàm hô chất lượng cho khách hàng, bệnh viện đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị công nghệ cao. Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm đã thực hiện thành công hàng nghìn ca phẫu thuật thẩm mỹ đa dạng như phẫu thuật hô móm, độn cằm V-line, nâng mũi Sline Hàn quốc 3D, nâng ngực nội soi 3D, gọt mặt V-line, hút mỡ không phẫu thuật, căng da bụng sau sinh và các dịch vụ về trẻ hóa da.

