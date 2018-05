Những nguyên tắc trong trị nám da

Nám da, sạm da là tình trạng da tăng các sắc tố melanin ở trên da. Nguyên nhân sâu xa có thể do ánh nắng mặt trời, do sự lão hóa, do nội tiết tố, do việc sử dụng thuốc, mỹ phẩm không hợp lý…

Hiểu đầy đủ và khoa học về sức khoẻ làn da và bệnh nám da, các chuyên gia khuyên bạn cần giải quyết triệt để 2 nguyên tắc tiên quyết sau: khắc phục các biểu hiện nám mà mắt thường nhìn thấy trên da, đồng thời chữa trị tận gốc các yếu tố bên trong gây ra nám.

Thứ nhất, khi cần xóa đi hoặc làm mờ đi các vết nám đã có ở trên da, bạn có thể dùng thuốc để thoa lên da hàng ngày, các biện pháp cà da, bắn laser... Kết quả là lớp da ngoài bị bong tróc khiến chúng ta có cảm giác vết nám mờ hơn, nhưng đây là lớp da non. Biện pháp tạm thời này không được coi là điều trị nám tận gốc.

Chữa nám, sạm da cần một phương pháp chuyên sâu và tận gốc.

Thứ 2, để trị nám tận gốc, biện pháp điều trị cần sử dụng các sản phẩm có tác dụng ngăn cản các nguyên nhân dẫn tới nám da đặc biệt là các nguyên nhân bên trong cơ thể. Đó là các dạng vitamin cô đặc có tác dụng chống các gốc tự do và chống lão hóa cho da.

Phương pháp trị nám toàn năng bằng dược liệu quý kết hợp công nghệ quang động hiện đại tại Saigon’smile Spa tuân thủ nguyên tắc trị liệu cả trong và ngoài, đem lại kết quả trị nám toàn diện. Sau các bước làm sạch da chuyên sâu, các tinh chất từ thảo dược quý chứa nhiều vitamin A, C, E, H, các vitamin nhóm B... được cô đặc ở hàm lượng cao, bổ sung trực tiếp cho vùng da nám. Đặc biệt ở dạng serum, các vitamin dễ dàng thẩm thấu vào da tốt nhất, từ đó phát huy tổng lực nhằm đánh bật chân nám, ngăn nám trở lại. Kết quả là, chỉ sau 3 buổi trị liệu, vết nám đã mờ đi rõ rệt và sau 10 buổi, hiệu quả trị nám có thể lên tới 90%.

Hiệu quả trị nám tại Saigon’smile Spa được tăng cường tối đa nhờ khả năng của công nghệ ánh sáng quang động phiên bản tân tiến thế giới. Công nghệ này sử dụng ánh sáng đỏ, xuyên sâu vào vùng da nám, khử tan sắc tố của tế bào biểu bì già nua. Nhờ chức năng điều chỉnh phạm vi, nên ánh sáng chỉ chiếu tập trung vào vùng nám mà không tác động đến vùng mô khỏe mạnh xung quanh. Cơ chế này giúp da đào thải các sắc tố bị tổn thương, làm cho nám nhạt dần, đồng thời thúc đẩy sự sinh trưởng tế bào mới trắng sáng để thay thế những tế bào chết sạm màu.

Bên cạnh đó, công nghệ quang động có hiệu quả rõ rệt trong việc đẩy nhanh tuần hoàn máu, tăng độ đàn hồi của da, chống oxy hóa mà các biện pháp cũ không thực hiện được. Đây là bước quan trọng giúp hiệu quả trị nám là tận gốc, ngăn ngừa nám quay trở lại.

Công nghệ ánh sáng quang động trị hết nám tận gốc đến 90%.

Cũng nhờ nguyên lý và các thành phần trị liệu tự nhiên trên, làn da bạn còn được tăng độ trắng sáng, đều màu, se khít lỗ chân lông, loại bỏ mụn cám và dầu thừa một cách hiệu quả. Khi làn da được tăng cường sức khoẻ từ bên trong, chúng đồng nghĩa với việc tăng khả năng đề kháng của da, chống lại các tác nhân gây lão hoá.

