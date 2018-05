Những sai lầm khi giảm béo cấp tốc

Ám ảnh về cân nặng tăng “phi mã” và khao khát giảm béo cấp tốc khiến chị em lao đầu vào thực hiện các phương pháp giảm béo với nhiều kỳ vọng. Kết quả là sau một thời gian nỗ lực giảm béo mà không đạt được kết quả như mong muốn, nhiều chị em cảm thấy chán nản, thất vọng và bế tắc trong việc xóa sổ mỡ thừa.

Bởi lẽ, trong quá trình giảm béo, phái đẹp thường mắc phải những sai lầm “kinh điển” mang tính chất ngộ nhận như sau: ăn chất béo làm cho bạn tăng cân; tập luyện những môn không phù hợp; không đo đếm lượng calo dung nạp; nhanh hơn thì tốt hơn; nói không với thực phẩm chứa protein; ăn quá ít hoặc nhịn đói để tập thể dục; uống ít nước lọc; uống nhiều nước có ga; làm dụng thuốc giảm cân.

Nếu chị em từng mắc phải những sai lầm trên trong quá trình giảm béo, thậm chí đã sử dụng nhiều phương pháp giảm béo tại spa mà vẫn chưa đạt được kết quả mong đợi thì bạn có thể tìm đến Cryolipolysis - công nghệ giảm béo mới 2013.

Khách hàng tham khảo quy trình giảm béo tại Placencare Spa & Clinic.

Hiện trên thị trường Hà Nội, Placencare Spa & Clinic là viện thẩm mỹ cung cấp dịch vụ giảm béo hiện đại này. Cùng với Cavilipo, Cryolipolysis là một trong hai công nghệ giảm béo hiệu quả cao và an toàn. Đây là công nghệ giảm béo theo cách mới, Cryolipolysis sử dụng nguyên lý đông hủy mỡ bằng nhiệt lạnh để tiêu hủy mỡ một cách an toàn. Nghĩa là, phương pháp này không tạo cảm giác giảm mỡ “giả”, gầy “giả” do mất nước hoặc tạm thời co hẹp thể tích mỡ mà sẽ lợi dụng đặc điểm “bị chết tức thì” của tế bào mỡ khi tiếp xúc với nhiệt lạnh (nhiệt độ thấp hơn bình thường của cơ thể, trên nhiệt độ đông lạnh) để tiêu hủy các mô mỡ này vĩnh viễn. Nhờ vậy mà kết quả giảm béo là triệt để và thường duy trì được trong vòng ít nhất là một năm nếu chúng ta duy trì tốt số đo cân nặng.

Tính hiệu quả của công nghệ giảm béo mới Cryolipolysis xuất phát từ cơ chế hoạt động khoa học. Sau khi xác định vùng điều trị, hệ thống làm lạnh của Cryolipolysis sẽ tác động nhiệt lạnh vào các mô mỡ, biến mỡ chuyển thành dạng rắn và kích hoạt một tiến trình phân hủy mỡ tự nhiên, dần dần làm giảm độ dày của mỡ. Các tế bào mỡ sẽ chết đi trong khi điều trị và đào thải ra khỏi cơ thể theo tiến trình trao đổi chất tự nhiên. Như vậy, tế bào mỡ sẽ bị phá hủy triệt để, an toàn, hiệu quả, không xâm lấn sang các bộ phận khác, không gâykì biến chứng nào và không có khả năng quay trở lại.

Tiến trình điều trị giảm béo bằng Cryolipolysis, chi tiết xem tại đây.

