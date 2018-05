Những thời điểm nhạy cảm dễ bị rụng tóc

Việc xác định đúng nguyên nhân rụng tóc sẽ giúp bạn tìm được cách điều trị phù hợp.

Rụng tóc mùa hanh khô

Ngoài làn da thâm sạm, khô nẻ thì thời tiết những ngày đông cũng là "kẻ thù" của mái tóc. Những biến đổi của thời tiết khiến độ ẩm tự nhiên của tóc - yếu tố quan trọng giúp tóc luôn khỏe mạnh, bị thay đổi đổi đột ngột. Điều này khiến nang tóc bị khô, mất khả năng loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn và tế bào chết dẫn tới tình trạng tóc xuất hiện gàu, dễ gãy rụng. Không khí lạnh của thời tiết khiến da đầu bị co lại, các mạch máu nuôi dưỡng nang tóc cũng bị co lại theo, làm giảm tuần hoàn máu tới da đầu. Do đó khả năng nuôi dưỡng tóc cũng vì thế mà bị gián đoạn, liên kết giữa nang tóc và sợi tóc lỏng lẻo là thủ phạm khiến tóc rụng nhiều hơn.

Để giữ cho tóc đẹp ở bất cứ thời điểm nào, bạn phải luôn cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể, đảm bảo cho các nang tóc luôn được nuôi dưỡng tốt. Các sản phẩm chăm sóc, viên uống dưỡng tóc sẽ giúp tóc chắc khỏe hơn.

Bước sang tuổi dậy thì

Sự thay đổi nội tiết tố trong giai đoạn dậy thì gây ảnh hưởng tới sự phát triển của chân tóc. Đây là thủ phạm dẫn tới tình trạng rụng tóc. Thêm nữa, ở giai đoạn này nhu cầu dinh dưỡng của trẻ tăng cao kéo theo sự thiếu hụt vi chất khoáng chất, trong đó phải kể đến vitamin B5 và vitamin H cần thiết để duy trì mái tóc chắc khỏe bóng mượt.

Hiện tượng rụng tóc ở tuổi dậy thì sẽ tự biến mất. Tóc sẽ mọc trở lại sau khi thích ứng được với những biến đổi của giai đoạn này và bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Tuy nhiên, rụng tóc vẫn gây ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của tuổi mới lớn. Cảm giác lo lắng về tương lai hói đầu khiến trẻ mất tập trung, lơ đãng chuyện học hành, thi cử.

Rụng tóc ở phụ nữ sau sinh

Có khoảng tới 90% phụ nữ phải đối mặt với tình trạng rụng tóc sau sinh. Sự thay đổi của nội tiết tố estrogen sau thời gian thai kỳ chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này.

Nữ giới sau sinh dễ bị rụng tóc kéo dài và cần điều trị.

Trong thời gian thai kỳ, dưỡng chất được tập trung cho thai nhi và sau sinh lại tiếp tục nuôi dưỡng bầu sữa. Điều này khiến cơ thể mẹ bị thiếu hụt chất dinh dưỡng, tuần hoàn máu đến các nang tóc bị gián đoạn khiến tóc bị tổn thương và dễ ra đi.

Những biến đổi tâm sinh lý sau sinh cộng thêm những áp lực từ việc nuôi con, gia đình, công việc,… gây căng thẳng, stress kéo dài cũng là thủ phạm mang tới tổn thương cho tóc.

Tình trạng rụng tóc sau sinh có thể hồi phục nếu bổ sung dưỡng chất kịp thời, tránh làm teo nang tóc. Theo thống kê, tình trạng rụng tóc sau khi sinh bé thứ 2 rõ rệt hơn lần sinh đầu tiên.

Rụng tóc tuổi trung niên và tuổi già

Rụng tóc là hiện tượng sinh lý bình thường đối với những người ở tuổi trung niên. Hiện tượng này càng diễn ra mạnh mẽ cùng với quá trình lão hóa của cơ thể. Thủ phạm chính dẫn tới tình trạng này bắt nguồn từ việc suy giảm tuần hoàn máu nuôi dưỡng tóc. Bởi lẽ trong đông y, máu có vai trò quyết định đến sự phát triển của tóc.

Nam giới dễ bị rụng tóc, hói đầu ảnh hưởng tới phong độ.

Bước vào tuổi trung niên, việc sản xuất, tái tạo hồng cầu (máu) bị ngưng trệ; các mạch máu mất đi sự đàn hồi nên những vùng xa tim (như tóc) không nhận đủ oxy và dinh dưỡng cần thiết. Đây chính là lý do, nang tóc teo dần và mất khả năng hồi phục.

Hơn nữa, ở giai đoạn này, khả năng tổng hợp các vitamin khoáng chất, hấp thụ chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa cũng phần nào suy giảm đáng kể. Việc thường xuyên sử dụng các loại thuốc nhuộm để đối phó với tóc bạc, mất ngủ, lo lắng, căng thẳng… cũng là yếu tố góp phần làm tăng tốc độ rụng tóc.

Tình trạng rụng tóc này có thể nhận thấy rõ khi người phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh. Đối với nam giới, rụng tóc có thể khởi phát ngay từ khi bước qua tuổi 30. Với một số trường hợp rụng tóc do di truyền, tóc có thể ra đi sớm hơn mà không đợi thời gian.

Quy luật của tạo hóa khiến ai cũng đều phải trải bước vào quá trình lão hóa. Tuy nhiên, bạn có thể làm chậm quá trình lão hóa của tóc, ngăn chặn tiến triển rụng tóc nhờ điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt hàng ngày và bổ sung kịp thời viên uống dưỡng tóc.

