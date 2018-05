Niềng răng, phẫu thuật hàm để đảm bảo khớp cắn lý tưởng

Niềng răng không đúng cách sẽ khiến cho khớp cắn không về được vị trí lý tưởng.

Định nghĩa khớp căn lý tưởng

Trong điều trị các vấn đề về răng hàm mặt, đưa khớp cắn hai hàm về vị trí lý tưởng rất quan trọng, giúp cải thiện chức năng ăn nhai, phát âm, để bảo đảm tính thẩm mỹ cho khuôn mặt. Khớp cắn được gọi là lý tưởng khi bạn khép miệng, răng hàm trên chạm và khớp răng hàm dưới, không tạo ra khoảng hở nhiều. Khớp cắn lý tưởng phải đảm bảo các yếu tố cân bằng trên cấu trúc khuôn mặt.

Nguyên nhân điều trị hô móm vẫn không có khớp cắn lý tưởng

Một số trường hợp không hiểu tại sao sau khi điều trị vẫn không cải thiện được hô móm, khớp cắn hai hàm vẫn chưa được đưa về vị trí hợp lý. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do lựa chọn trung tâm nha khoa kém chất lượng, bác sĩ có trình độ không cao dẫn đến việc chỉ định sai phương pháp điều trị. Đối với các trường hợp hô móm do răng, sử dụng niềng răng mang lại hiệu quả cao, tuy nhiên nếu do hàm gây ra thì niềng răng vô tác dụng, cần phải phẫu thuật hàm mới điều trị dứt điểm được.

Bên cạnh đó, việc niềng răng thiếu tính toàn diện cũng khiến khớp cắn bị lệch do các trường hợp răng hàm mặt được chữa trị không đồng nhất. Răng bị hô và mất răng thì sau khi niềng răng cần kết hợp trồng răng cấy ghép Implant thay thế để đảm bảo răng hàm đầy đủ, thuận tiện hơn trong ăn nhai và thẩm mỹ.

Giải pháp để có hàm răng đẹp cùng khớp cắn lý tưởng

Để đạt hiệu quả cao trong việc điều trị răng hàm, bạn hãy gửi gắm niềm tin cho các trung tâm nha khoa lớn uy tín và chất lượng, có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa trình độ cao. Hai phương pháp mà bạn nên sử dụng để có được hàm răng đẹp và khớp cắn hợp lý đó là niềng răng toàn diện và thực hiện phẫu thuật hàm.

Sau khi niềng răng nên thực hiện trồng răng cấy ghép Implant để thay thế các răng đã mất.

Niềng răng toàn diện: niềng răng kết hợp phẫu thuật hàm chữa hô móm vừa do răng vừa do hàm, niềng răng kèm trồng răng sứ Implant. Bởi nếu chỉ niềng răng sẽ không giải quyết được nhiều vấn đề cùng lúc, như vậy kết quả sẽ không được như ý và mất nhiều thời gian.

Phẫu thuật hàm hô, móm: được chỉ định khi vấn đề do xương hàm gây ra. Nếu hô móm do hàm mà sử dụng niềng răng có thể dẫn đến tình trạng răng bị quặp, tiêu chân răng. Phương pháp phẫu thuật hàm có ưu điểm điều trị dứt điểm hô móm chỉ sau một lần.

Nữ diễn viên múa Lan Nhi xinh đẹp hơn sau khi thực hiện phẫu thuật hàm hô tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc.

