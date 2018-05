Nụ cười rạng rỡ - quà tặng ý nghĩa cho cha mẹ

Bạn luôn quan tâm săn sóc đến sức khỏe của cha mẹ như vấn đề ăn uống hàng ngày, các loại thuốc bổ, đi khám định kỳ để kiểm tra huyết áp, tiểu đường hay các bệnh mà người già thường gặp… Trong đó, răng miệng cũng là một vấn đề mà nhiều bậc phụ huynh gặp phải.

Sức khỏe răng miệng tốt là điều cần thiết cho một tuổi già khỏe mạnh.

Sức khỏe răng miệng kém sẽ gây ra bệnh nướu răng, sâu răng và dẫn đến mất răng. Hơn nữa, vi khuẩn từ răng miệng có thể gây ra và ảnh hưởng xấu đến các bệnh khác trên cơ thể như nhiễm trùng phổi, bệnh tim hay bệnh đột quỵ. Khi bị mất răng, chức năng nhai sẽ yếu dần, dẫn đến sụt giảm sức khỏe, kéo theo yếu tố tâm lý khiến nguời lớn tuổi ngại giao tiếp, ngại gặp gỡ bạn bè, bà con và những người cùng tuổi. Nguyên nhân chính của việc mất răng ở người lớn tuổi là do bệnh nha chu và bệnh sâu răng không được chữa trị kịp thời.

Đối với người có tuổi, chúng ta nên có kế hoạch điều trị nha khoa triệt để trước khi bước vào tuổi 60. Những răng bị sâu nên trám lại, nếu mất răng nên trồng lại răng giả với nhiều sự lựa chọn như làm cầu răng, cấy ghép implant hay hàm giả tháo lắp.

Trung tâm Nha khoa Dr Hùng và cộng sự ưu đãi nhân ngày của mẹ 8/5 và ngày của cha 19/6: giảm 20% tất cả dịch vụ nha khoa cho khách hàng trên 60 tuổi và nhiều ưu đãi khác cho các thành viên trong gia đình bạn.

Bạn nên có kế hoạch điều trị nha khoa triệt để cho ba mẹ trước khi bước vào tuổi 60.

Vì sức khỏe và nụ cười của cha mẹ, bạn cần phải động viên cha mẹ cũng như giải thích được tầm quan trọng của việc chăm sóc răng miệng và đi kiểm tra định kỳ từ 3 đến 6 tháng một lần. Hàm răng chắc khỏe, sức nhai tốt sẽ giúp hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch nâng cao.

Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại, mất răng từng phần có thể thay thế bằng cầu răng hoặc răng sứ trên Implant. Tại Trung tâm nha khoa Dr Hùng và cộng sự, với các ứng dụng kỹ thuật số tiên tiến tại Labo răng giả tại chỗ, chỉ cần từ 24 giờ đến 4 ngày để hoàn tất một cầu răng sứ hoặc toàn hàm răng sứ và được bảo hành 10 năm.

Mất răng toàn hàm có thể thay thế một hàm răng thứ 3 với kỹ thuật Implant ALL on 4 hay all on 6, đem lại 90% cảm giác và sức nhai như răng thật, giúp lứa tuổi trên 60 có một hàm răng thứ ba đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống, tuổi thọ và niềm vui sống cho tuổi già. Trung tâm nha khoa Dr Hùng và cộng sự ứng dụng kỹ thuật ALL on 4 của Nobel Biocare cho mất răng toàn hàm và mang đến kết quả hài lòng cho bệnh nhân.

Nhà báo Triệu Phong cùng vợ hài lòng với dịch vụ tại Trung tâm nha khoa Dr Hùng và cộng sự.

Trung tâm có bác sĩ kiểm tra huyết áp, tiểu đường... để có giải pháp điều trị kết hợp nhằm đạt kết quả tốt nhất cho người lớn tuổi. Đồng thời với sự chăm sóc của bác sĩ chuyên khoa gây mê sẽ giúp cho việc điều trị nha khoa không đau. Bệnh nhân thoải mái trong suốt quy trình đặt implant hay làm cầu răng sứ và khỏe mạnh, tỉnh táo, có răng để cười tươi ngay sau đó.

Trung tâm nha khoa Dr Hùng và cộng sự luôn đề cao y đức, nâng cao trình độ chuyên môn và cập nhật trang thiết bị hiện đại, công nghệ mới theo tiêu chuẩn, quy trình điều trị của Mỹ, mang lại nụ cười đẹp cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Sự chu đáo, tận tình của đội ngũ phụ tá nha khoa được đào tạo chuyên nghiệp sẽ khiến gia đình bạn hài lòng.





Địa chỉ: 244A Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM

Điện thoại (08) 39257526 – 0914 900 016

