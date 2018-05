Nụ cười rạng rỡ tự tin đón Tết

Việc làm đẹp cho bản thân đôi khi đơn giản hơn bạn nghĩ rất nhiều. Bạn có thể bắt đầu bằng việc làm mới lại nụ cười của mình để đón năm mới. Nụ cười tươi tắn sẽ giúp bạn nhận được nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc hơn.

Nụ cười tươi tắn, tự tin đón Tết.

Việc thay đổi này không cần bạn phải tốn nhiều thời gian hay tiền bạc. Chỉ cần bắt đầu bằng những việc đơn giản như:

Đến Trung tâm nha khoa Dr Hùng và cộng sự cạo vôi răng: chỉ với 200.000 đồng và sau 30 phút, bạn sẽ thấy hàm răng của mình thay đổi giống như được mặc một chiếc áo mới.

Trám răng nếu răng bạn bị sâu: khắc phục tình trạng răng bị đau, miệng có mùi hôi khiến bạn thấy mất tự tin.

Tẩy trắng răng nếu răng bạn bị ngả màu theo thời gian hay do ăn uống, do hút thuốc: chỉ sau chưa đến 2 tiếng tại Trung tâm nha khoa Dr Hùng và cộng sự bạn sẽ có một hàm răng mới trắng sáng rạng rỡ. Đón năm mới với nụ cười thường trực trên môi và may mắn, hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.

Bắt đầu niềng răng nếu răng bạn bị những vấn đề lệch lạc mà chỉ niềng răng mới giải quyết được: bạn sẽ mất một thời gian kiên trì và nhận được kết quả hơn mong đợi sau khi kết thúc quá trình niềng răng. Với công nghệ mới niềng răng không mắc cài Invisalign sẽ giúp bạn thoải mái trong suốt quá trình thực hiện và người ngoài khó nhận ra.

Bạn sẽ khó nhận ra ai là người đang sử dụng niềng răng trong suốt Invisalign.

Thay thế những chiếc răng cửa bị xám màu: vì các nguyên nhân như tetracyline, sứt mẻ, lệch lạc, mòn đi theo thời gian bằng veneer hay răng sứ thẩm mỹ. Công nghệ mới đã tạo ra những chiếc răng sứ rất mỏng với độ bền cao, màu sắc như răng thật. Bạn sẽ có ngay một hàm răng mới đẹp với một quy trình công nghệ số khép kín từ khâu đầu đến khâu cuối tại Trung Tâm nha khoa Dr Hùng và cộng sự chỉ trong vòng 4 ngày. Trung tâm còn kiểm tra, chăm sóc và bảo hành răng sứ cho bạn trong suốt 10 năm sau đó.

Thay những chiếc răng bị mất bằng implant nha khoa hay mão và cầu răng: bạn sẽ được thoải mái ăn uống những gì mình thích và tìm lại cho mình nụ cười sảng khoái, tự tin như ngày nào.

Nếu bạn bị cười hở lợi: chỉ trong 30 phút phẫu thuật bằng laser không đau, không chảy máu, sau vài ngày theo dõi hoặc thêm một chút thủ thuật hỗ trợ… bạn sẽ có một nụ cười thật đẹp như mơ ước.

Điều trị cười hở lợi để đẹp hơn.

Trung tâm nha khoa Dr Hùng và cộng sự thực hiện chương trình ưu đãi: giảm 50% cạo vôi răng hay chụp phim kiểm tra chỉ còn 200.000 đồng; giảm 20% niềng răng, Invisalign, tẩy trắng răng, trám răng, răng giả, điều trị nha chu; giảm 15% veneer, răng sứ thẩm mỹ, Implant, phẫu thuật trong miệng, điều trị cười hở lợi...

Khách hàng còn được nhận ngay thẻ Vip khi sử dụng các dịch vụ Implant nha khoa, răng sứ thẩm mỹ và niềng răng. Thời gian áp dụng từ 1/1/2016 đến 5/2/2016.

Liên hệ đặt lịch hẹn: Trung tâm nha khoa Dr Hùng và cộng sự Building 244A Cống Quỳnh, phườngPhạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 08. 3925 7526 – 08 3925 7527

Email: info@nhakhoadrhung.com

Website: nhakhoadrhung.com

