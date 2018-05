Nuôi dưỡng và làm trắng mịn làn da

Da đen, sạm, bắt nắng do sự tăng sinh quá mức của các tế bào sắc tố melanin (có chứa tia cực tím UVA-UVB). Khi các tế bào da không đủ sức để chống chọi lại tác hại của tia cực tím, nhiệt độ, sự ô nhiễm của môi trường sống... thì các sắc tố melanin nằm sâu bên dưới sẽ bị đẩy lên bề mặt để bảo vệ da. Tuy nhiên, khi phân bổ nhiều trên bề mặt da, melanin sẽ tạo ra các vết sạm nám, đốm nâu... tùy theo cự ly phân bổ.

Do đó phụ nữ muốn sở hữu một làn da khỏe đẹp, trắng hồng, mịn màng thì yếu tố đầu tiên là phải giúp da có đầy đủ sức đề kháng để tự da có thể kháng lại được các tác nhân gây hại. Thông thường việc tạo sức đề kháng cho da mang tính hữu hiệu nhất là sự kết hợp giữa yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài.

Yếu tố làm trắng bên trong mang tính nuôi dưỡng là yếu tố an toàn và hiệu quả, bởi do nguồn dinh dưỡng được cung cấp có chứa nhiều vitamin, các chất có tính kháng gốc tự do mạnh, vitamin A, E, D… giúp da được nuôi dưỡng khỏe mạnh, sáng, đẹp hơn.

Dòng sản phẩm làm trắng da SK-II của Nhật có tác dụng nuôi dưỡng và làm trắng sáng da vượt trội từ bên trong, dành cho phụ nữ vùng nhiệt đới Đông Nam Á. Sản phẩm này được tổng hợp từ sự tinh tế nhất của các thành phần thiết yếu cho da như: Tinh chất alpha Arbutin có nhiệm vụ điều hòa sự sản xuất melanin sắc tố chính gây ra sự sạm, nám, đóm nâu, đen da; Acid Hyaluronic giúp tăng độ ẩm cho các tế bào da, bảo vệ hiệu quả cấu trúc da, làm căng da, giảm sự mệt mỏi và dị ứng.

Bên cạnh đó, cùng với sự kết hợp của các thành phần: Collagen, Coenzyme Q10, Kojic, Vitamin A, C, E, D... sản phẩm đem lại hiệu quả tốt trong việc chống oxy hóa mạnh, nhằm ngăn chặn quá trình lão hóa của da theo thời gian.

Kem nuôi dưỡng làm trắng da SK-II được sản xuất theo công nghệ "sạch" (công nghệ organic). Các hoạt chất hoạt động theo cơ chế "tác động đa chiều, toàn diện", ngoài việc giúp cho làn da khỏe, loại trừ trên 90% các tác nhân làm sạm da, còn xóa bỏ mọi vết thâm, nám, mang lại làn da trắng mịn từ bên trong.

Đặc biệt, kem nuôi dưỡng trắng da SK-II không chứa các thành phần làm trắng mang tính lột tẩy, bong tróc như: AHA (Alphahydroxy acid), Hydroquinone, Retinon, Corticoid... Do đó sẽ không gây kích ứng da khi sử dụng.

Bên cạnh việc nuôi dưỡng làm trắng sáng da từ bên trong với kem SK-II, việc chống nắng và bảo vệ da khi tiếp xúc với mội trường xung quanh cũng rất cần thiết. Phụ nữ nên tập có thói quen sử dụng một lớp kem chống nắng mỏng hàng ngày trước khi ra ngoài 30 phút. Đối với một số trường hợp da dầu, lỗ nang lông to, việc sử dụng kem chống nắng rất dễ bị mụn, vì vậy nên sử dụng viên uống chống nắng từ bên trong.

Nên kết hợp với việc ăn trái cây, rau, củ... trong mỗi bữa ăn hàng ngày, uống nhiều nước lọc giúp các phản ứng hóa học trong cơ thể diễn ra thuận lợi, tạo điều kiện cho quá trình trao đổi chất diễn ra dể dàng.

