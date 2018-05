Phái đẹp phương Tây 'gọt' chân để đi vừa giày cao gót

Đi giày cao gót nguy hiểm ra sao?

Không chỉ "dao kéo nhũ hoa" để diện áo xuyên thấu và tân trang vùng kín nhằm mặc quần bó, phái đẹp phương Tây gần đây còn sửa chân với mục đích mang vừa những đôi giày cao gót mũi nhọn.

Theo NewYork Post, trào lưu phẫu thuật làm đẹp chân được nhà báo Peggy Siegal (Mỹ) tiết lộ trong cuốn sách How to Look Like Me at 70. Như đa phần phụ nữ, bàn chân Siegal bị chai sạn và bè ra do sử dụng giày cao gót quá thường xuyên. Nữ nhà báo phải nhờ các bác sĩ "gọt" chân.

Ảnh: BI.

Trên thực tế, thủ thuật Siegal sử dụng không phải thực sự cắt gọt chân mà bác sĩ sẽ làm thẳng xương ngón chân bị quắp quá mức và loại bỏ những phần chai, sạn. Nhờ vậy, phái đẹp dễ dàng xỏ chân vừa những đôi giày cao gót mũi nhọn và dáng dấp quyến rũ hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo phẫu thuật chân mang đến không ít rủi ro. "Bạn cần hết sức thận trọng khi can thiệp đến cấu trúc xương bởi nó ảnh hưởng đến thăng bằng, cách đi đứng và sinh hoạt", bác sĩ Rock Positano, phụ trách dịch vụ Chăm sóc không phẫu thuật tại Bệnh viện Phẫu thuật Đặc biệt nói.

Bệnh nhân sau khi sửa chân phải ngồi trên xe lăn suốt nhiều tuần hoặc nhiều tháng, từ đó dẫn tới nguy cơ tăng cân và khủng hoảng tâm trạng. "Mỗi năm, chúng tôi tiếp nhận khoảng 10-20 bệnh nhân bị trầm cảm vì không thể đứng lên hay đi lại sau phẫu thuật", bác sĩ Positano chia sẻ. "Họ nói rằng sửa chân chẳng khác gì nâng mũi nhưng bạn đâu có di chuyển bằng khuôn mặt".

Thay vì dao kéo, bác sĩ Positano khuyến cáo phái đẹp hãy tìm những mẫu giày rộng, thoải mái từ những thương hiệu uy tín: "Chúng có thể đắt đỏ một chút nhưng lại tốt cho sức khỏe hơn những đôi giày kém chất lượng".

Minh Nguyên