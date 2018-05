Phải làm sao khi nách có mùi và bị thâm xỉn?

Trả lời:

Nách là một trong ba điểm nhạy cảm của phụ nữ, bởi vậy khi những sợi lông xấu xí mọc lên, chị em không ngần ngại sử dụng bất kỳ cách nào để loại bỏ chúng mà không hề nghĩ đến hậu quả về sau này. Tình trạng viêm nang lông hay nách thâm xỉn là hậu quả thường gặp sau những lần cạo, nhổ hay tẩy lông không đúng cách.



Vùng da dưới cánh tay bị thâm do nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể do cơ địa hoặc di truyền, song phần lớn là do việc cạo, nhổ hoặc tẩy lông không đúng cách. Việc dùng nhíp để nhổ thường xuyên làm cho nang lông bị gioãng rộng, vi khuẩn và bụi bẩn dễ xâm lấn, tạo thành những chấm đen sần sùi. Theo thời gian, vùng da dưới cánh tay bị thâm xỉn và xuất hiện những mụn sần sùi như da gà.

Để điều trị tình trạng thâm xỉn, bạn có thể sử dụng các loại mặt nạ trái cây, mặt nạ vitamin C, mặt nạ thảo dược Herbal Peel hoặc nếu nặng hơn bạn cần sử dụng đến công nghệ ánh sáng phiên bản 5. Tùy từng cơ địa và mức độ thâm xỉn, chuyên viên thẩm mỹ sẽ tư vấn cho bạn phương pháp điều trị hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Một liệu trình xóa thâm 4-8 tuần giúp bạn cải thiện được 60-90%. Khi ấy, bạn có thể tự tin để chọn lựa cho mình một bộ đồ cưới thật quyến rũ.

Một vấn đề nữa thường gặp ở vùng ra dưới cánh tay là mùi khó chịu. Không chỉ gây bất tiện trong giao tiếp hàng ngày, mà còn gây mất hứng thú trong sinh hoạt vợ chồng. Việc điều trị triệt để bệnh hôi nách luôn là một thách thức cho đến khi phẫu thuật cắt tuyến mồ hôi nhầy ra đời.

Chỉ với một tiểu phẫu trong khoảng 30-60 phút, bác sĩ dùng tia plasma để cắt bỏ những tuyến mồ hôi nhầy (apocrine). Với những tiến bộ mới trong kỹ thuật điều trị, các bác sĩ có thể vẽ được bản đồ tuyến hôi vùng nách, do đó bảo đảm việc loại bỏ hết tuyến apocrine mà không rạch vào những vùng da không có tuyến.

Vết sẹo để lại sau mổ là hai đốm rất nhỏ ở hõm nách sẽ mờ và mất dần theo thời gian. Sau phẫu thuật, mùi hôi được loại bỏ mà không làm giảm tiết mồ hôi, nên không có hiện tượng ra mồ hôi bù như đốt hạch giao cảm ngực. Phương pháp này cần thực hiện một lần là có thể loại bỏ triệt để mùi hôi ở vùng nách. Tuy nhiên, cần phải được thực hiện bởi những bác sĩ có kinh nghiệm và tại những bệnh viện hay spa y tế công nghệ cao.

