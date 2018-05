Phẫu thuật chỉnh hình mũi hếch bằng sụn tự thân

Đặc điểm chính của mũi người Việt Nam nói riêng và Á Đông nói chung là mũi ngắn hay gọi là mũi hếch, đầu mũi bè và to. Phẫu thuật nâng mũi theo công nghệ cũ đơn thuần đặt sụn nhân tạo mà không xử lý đầu mũi, không thể kéo dài được đầu mũi và tạo hai lỗ mũi thành hình chữ A cân xứng. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp mũi bị ngắn sau phẫu thuật nâng mũi. Đây là hiện tượng co rút sẹo và bao xơ. Nếu phẫu thuật chỉ đặt lại sóng nhân tạo thì mũi càng co rút và ngắn thêm.

Công nghệ nâng mũi Hàn Quốc sử dụng sụn vách ngăn như là giải pháp hữu hiệu để kéo dài đầu mũi. Sụn vách ngăn được sử dụng như là chiếc cầu nối để làm cho đầu mũi dài và thon gọn. Một số đặc điểm quan trọng khác khi sử dụng sụn vách ngăn cho nâng mũi là đầu mũi được sử dụng sụn tự thân nên không có hiện tượng bóng đỏ hay lộ sóng sau phẫu thuật nâng mũi. Trong trường hợp hai lỗ mũi bất cân xứng hay trụ mũi bị vẹo thì kỹ thuật lấy sụn vách ngăn sẽ giải quyết các khiếm khuyết này một cách hiệu quả.

Có nhiều sụn dùng cho phẫu thuật mũi như: sụn sườn, sụn vành tai, cân cơ… tuy nhiên, ưu điểm hơn vẫn là sụn vách ngăn vì đây là sụn chính của mũi, sẽ tương hợp với chính mũi mình, nên không bị cong vẹo như sụn sườn hay sụn tai. Sụn vách ngăn sau khi gắn kết vào đầu mũi sẽ tạo thành khối thống nhất và tồn tại vĩnh viễn.

Phẫu thuật lấy sụn vách ngăn là kỹ thuật nâng mũi cao cấp hiện nay, tương tự như nâng mũi s line. Kỹ thuật lấy sụn vách ngăn để kéo dài đầu mũi phải được thực hiện khi bệnh nhân ngủ (gây mê toàn thân). Bệnh nhân được xét nghiệm tổng quát để đảm bảo việc phẫu thuật luôn an toàn.

Phẫu thuật lấy sụn vách ngăn đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm và có dụng cụ phẫu thuật mũi đặc biệt. Phương pháp phẫu thuật kéo dài đầu mũi bằng sụn vách ngăn được TS.BS.Man Koon Suh, viện trưởng Bệnh viện Thẩm Mỹ JW trực tiếp chuyển giao cho NCS.BS.Nguyễn Phan Tú Dung tại Trung tâm Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc JW tại Việt Nam.

Trước mổ mũi ngắn, hai lỗ mũi lộ, cánh mũi phồng. Bệnh nhân được phẫu thuật chỉnh hình đầu mũi bằng sụn vách ngăn. Đầu mũi dài và hai cánh mũi thon gọn sau phẫu thuật.

Phẫu thuật kéo dài đầu mũi.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Mai đã phẫu thuật chỉnh hình mũi 6 lần nhưng bị thất bại. Đầu mũi quá ngắn, hai lỗ mũi lộ. Chị Mai mặc cảm với chiếc mũi của mình, chị tìm đến Thẩm mỹ Hàn Quốc JW với hy vọng có chiếc mũi bình thường. Theo tiêu chuẩn mũi đẹp phù hợp khuôn mặt thì bệnh nhân này thiếu đầu mũi đến 1,5 cm. Bệnh nhân được phẫu thuật giải phóng sẹo co kéo trước đó, sử dụng sụn vách ngăn và vật liệu đặc biệt để kéo dài đầu mũi.

