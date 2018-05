Nụ cười là một trong những yếu tố khởi đầu của sự thành công. Sự hài hòa giữa môi, lợi và răng ở vùng miệng tạo nên nét sinh động cũng như tạo ra nụ cười duyên dáng. Chúng ta thường hay để ý đến thẩm mỹ hàm hô móm, răng mà ít khi quan tâm đến thẩm mỹ cười hở lợi (nướu).

Nụ cười hở lợi được xem là bình thường với sinh lý con người, tuy nhiên sẽ gây mất thẩm mỹ khi cười nói, làm ảnh hưởng đến tâm lý của bạn. Nhiều người có nụ cười này cảm thấy xấu hổ, tự cô lập và không tự tin. Thẩm mỹ Hàn Quốc giúp bạn mang lại nụ cười đẹp duyên dáng bằng phương pháp phẫu thuật cười hở lợi (nướu).

Bác sĩ Andrew H. Stephen (Khoa phẫu thuật, bệnh viện Rhode Island) tham gia trong quá trình tư vấn bệnh nhân cùng Ths. Bs nguyễn Hữu Nam với sự hỗ trợ của máy Vectra 3D.

Khi độ hở lợi quá nhiều (trên 3 mm, tính từ cổ răng đến vành môi trên), gọi là Gummy Smile (nụ cười hở lợi). Cười hở lợi là dạng cười cho thấy vùng lợi nhiều hơn lớn hơn mức trung bình và có khoảng cách răng tới lợi không tương xứng. Có trường hợp, làn môi bị vén cao tới mức nhìn thấy vùng lợi tương đương với chóp của răng cửa và người cười thì không điều chỉnh được để có một nụ cười bình thường.

Nguyên nhân hở lợi có thể do răng, do lợi, do xương hàm hoặc do một nhóm cơ bám da mặt. Sự phát triển mạnh của mô lợi (hyperplasia) do các chất Dilantin, cyclosporine và sự tắc nghẽn các đường dẫn truyền calcium; mô lợi phát triển mạnh do các chữa trị chỉnh nha. Ngoài ra, chúng còn do oxy hóa vì vệ sinh răng miệng kém, vâu răng và chữa trị chỉnh nha kém; mô lợi phát triển tự nhiên hay do đột biến; xương hàm trên phát triển phức tạp; cơ môi trên phát triển mạnh khiến chô mội trên nâng quá cao khi cười; niềng răng; lớp mặt ngoài của xương hàm trên phát triển mạnh.

Hình ảnh cười hở lợi với mức độ khác nhau.

Với công nghệ hiện đại và đội ngũ bác sĩ giỏi tại Thẩm mỹ Hàn Quốc, bạn sẽ hiểu được rõ hơn về vấn đề cần quan tâm trước và sau phẫu thuật. Không phải bất kỳ một trung tâm thẩm mỹ nào cũng có thể điều trị phẫu thuật hàm mặt như phẫu thuật cười hở lợi, chỉnh hàm hô vẩu, gọt góc hàm, hạ gò má cao… bởi yêu cầu về các bác sĩ phẫu thuật hàm vẩu móm phải có 6 năm học về nha khoa và ít nhất 3 năm về phẫu thuật hàm mặt.

Thẩm mỹ Hàn Quốc là nơi quy tụ đội ngũ y bác sĩ giỏi hội tụ các yếu tố trên với nhiều năm kinh nghiệm và được tu nghiệp ở nước ngoài trong điều trị phẫu thuật cười hở lợi. Đồng thời thẩm mỹ viện này đã có hơn 12 năm phẫu thuật cùng với các bác sĩ Mỹ, Australia, Hà Lan, Hàn Quốc về phẫu thuật khuôn mặt thẩm mỹ liên quan với phần xương hàm và các răng, đảm bảo rằng không chỉ mang đến cho bạn một vẻ đẹp mới cho khuôn mặt mà còn cải thiện chức năng nhai tốt hơn.

Đội ngũ bác sĩ tại đây sẽ tư vấn và kiểm tra miệng, răng và nướu để xác định mức độ hở lợi và các nguyên nhân để giải thích căn kẽ theo từng trường hợp cụ thể giúp cho bạn lựa chọn kế hoạch điều trị thích hợp.

Các tiêu chí cho việc lựa chọn dựa trên lượng lợi hiện ra khi bạn cười, xương hàm, và độ đàn hồi của môi trên. Ngoài ra, bác sĩ sẽ chụp X-quang để xem xét kỹ lưỡng chân răng và xương hàm nhằm đảm bảo độ chính xác cao đến từng tỷ lệ nhỏ với mục đích tạo vẻ đẹp hoàn mỹ và không ảnh hưởng đến các dây thần kinh.

Hình trước và sau phẫu thuật hàm hô và cười hở lợi.

Phẫu thuật cười hở lợi có những phương pháp điều trị khác nhau như: cắt lợi đơn thuần nếu đó chỉ là sự quá triển của lợi; cắt lợi kết hợp mài ít bờ viền xương ổ và mặt ngoài xương ổ răng nếu do xương ổ răng quá dày. Ngoài ra, bác sĩ có thể kết hợp với chỉnh nha làm lún răng, sau đó cắt bớt lợi; chăm sóc sau phẫu thuật; phẫu thuật cười hở lợi (nướu) an toàn và ít có biến chứng.

Bạn có thể khó chịu, sưng môi trên trong vài ngày đầu và phải hạn chế cử động môi trên (cười, nói…). Việc chăm sóc sau phẫu thuật đơn giản, chủ yếu là giữ gìn vệ sinh răng miệng và thực hiện theo đơn mà bác sĩ hướng dẫn.

