Phẫu thuật hàm hô không cần niềng răng

Xác định hô do hàm trên hay cả hai hàm khá quan trọng bởi vì đôi khi nhìn thấy hô rõ nhưng chủ yếu là hàm trên và một phần nhỏ của hàm dưới. Đôi khi hô do cơ chế bù trừ mà phần răng hàm dưới nghiêng về trước gây nên hiện tượng hô giả tạo. Điểm quan trọng nữa là phải xác định hô này do hàm hay do răng hay phối hợp cả hàm và răng.

Do đó, chẩn đoán chính xác hô hàm trên và dưới cần phải chụp phim kỹ càng kết hợp thăm khám. Phim sọ nghiêng chụp lúc bệnh nhân ngưng thở mới đánh giá chính xác mức độ hô có phải do hàm dưới hay cơ chế bù trừ.

NCS.BS Nguyễn Phan Tú Dung và TS.BS Man koon Suh ký kết thành lập chi nhánh Bệnh Viện Hàn Quốc JW TP HCM.

Bệnh nhân sẽ được khám và chụp phim khung xương mặt để đánh giá xương hàm trên và dưới. Theo đó, bác sĩ sẽ đánh giá mức độ hô và hô do hàm hay hô do răng hay phối hợp cả hai. Bệnh nhân được xét nghiệm tổng quát để đảm bảo cho cuộc gây mê toàn thân. Ngoài ra, đường phẫu thuật được rạch trong miệng nên không có sẹo.

Máy cắt xương chuyên dụng Aesculap Uni Speed điều khiển tự động với hệ thống lưỡi cưa lắc chuyên biệt sẽ cắt lát mỏng xương hàm hay góc hàm theo đường vẽ đã đánh dấu trước đó. Điều này sẽ đảm bảo việc cắt xương hợp lý và cân xứng hai bên. Lưỡi cưa tịnh tiến chuyên biệt sẽ cho phép cắt xương gọn và trục thẳng, không gây nên hiện tượng lồi lõm. Máy có nhiều lưỡi cưa khác nhau tùy thuộc vị trí xương hàm hay mức độ xương cần cắt mà chọn lưỡi cưa phù hợp.

Chị Hoa bị hô cả hàm trên và hàm dưới, chị đã chỉnh nha bằng cách niềng răng hai năm nhưng không hiệu quả. Chị được người bạn đã phẫu thuật chỉnh hình răng hô tại Thẩm mỹ Hàn Quốc JW giới thiệu. Sau 3 giờ phẫu thuật cắt xương hàm tiền đình trên và dưới chị Hoa đã có khuôn mặt đẹp tự nhiên.

Sau 3 giờ phẫu thuật cắt xương hàm tiền đình trên và dưới chị Hoa đã có khuôn mặt đẹp tự nhiên.

Sự ký kết ra đời chi nhánh Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW tại Lệ Thị Riêng, quận 1 TP HCM giúp các bệnh nhân có nhu cần gọt hàm, phẫu thuật hàm hô không cần sang Hàn Quốc hay Thái Lan để phẫu thuật.

Sau khi tu nghiệp tại Hàn Quốc chuyên sâu về phẫu thuật khuôn, NCS.BS.Nguyễn Phan Tú Dung đã phát triển các kỹ thuật phẫu thuật hàm mặt theo công nghệ mới của Hàn Quốc phù hợp với nhân trắc học của người Việt Nam.

Tiến sĩ.Viện trưởng Bệnh viện JW Hàn Quốc trao bằng tốt nghiệp cho NCS.BS.Nguyễn Phan Tú Dung.

Trung tâm thẩm mỹ chuyên sâu đi đầu về các công nghệ gọt hàm do Hàn Quốc chuyển giao. Là trung tâm thẩm mỹ uy tín xây dựng hiện đại từ cơ sở vật chất đến trang thiết bị. Đặc biệt là 100% vật liệu thẩm mỹ được nhập trực tiếp từ Hàn Quốc.

Từ ngày 1 đến 30/11 Thẩm mỹ Hàn Quốc JW giảm 15% các dịch vụ: gọt xương hàm, phẫu thuật hàm hô, phẫu thuật khuôn mặt V line, hạ thấp xương gò má, phẫu thuật móm. Thông tin chi tiết tại: Phẫu thuật hàm hô xem tại đây.

Cơ sở 1: 141 - 143 Lê Thị Riêng, P.Bến Thành, quận 1, TP HCM.

Cơ sở 2: 336 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

ĐT: (08) 6683 2222 - (08) 2237 4567.

Hotline: 0968.68 1111 - 0968.69 2222.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Hàn Quốc)

SG004658