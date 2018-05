Phẫu thuật hàm hô không cần niềng răng

Nhiều trường hợp niềng răng không đúng chỉ định và kết quả là hàm vẫn hô. Vì vậy, việc xác định nguyên nhân là bước quan trọng khi điều trị. Về cơ bản có 3 nhóm hô thường gặp là: do răng, hàm và hô vừa hàm kết hợp hô răng.

Hô do răng thì phải niềng răng, hô do hàm thì phải phẫu thuật chỉnh hàm, hô vừa do răng vừa do hàm thì phải kết hợp cả niềng răng và phẫu thuật hàm.

Thẩm mỹ Hàn Quốc JW tại 141-143 Lê Thị Riêng là trung tâm phẫu thuật hàm mặt với đội ngũ bác sĩ tu nghiệp chuyên sâu về lĩnh vực này tại Hàn Quốc.

Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung cho biết, chỉnh hình răng hàm hô bằng phẫu thuật khi niềng răng không hiệu quả do nguyên nhân hàm. Phẫu thuật chỉnh hình hàm hô rất hiệu quả và nhẹ nhàng cho bệnh nhân. Sau 2 đến 3 giờ phẫu thuật là bệnh nhân có thể hài lòng với khuôn mặt của mình.

Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW với sự hợp tác của bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng Jeong Won (JW) tại Seoul - Hàn Quốc và các bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu tại Việt Nam tu nghiệp chuyên sâu phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Đây là một trong những trung tâm chuyên sâu phẫu thuật hàm hô, gọt hàm và phẫu thuật khuôn mặt trái xoan hiện nay. Các bác sĩ được đào tạo bài bản về phẫu thuật hàm mặt tại Hàn Quốc cùng với các máy cắt xương thế hệ mới.

Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung đang kiểm tra hàm qua máy x quang C-arm.

Kiểm tra hàm qua máy x quang C-arm là bước quan trọng xem khớp hàm trên và dưới có cân xứng hay chưa, kiểm tra hàm có đưa về trước hay về sau quá mức hay không? Khi phẫu thuật chỉnh hô móm thì phải dùng máy C-arm kiểm tra chính xác trước khi cố định hai hàm. Trước đây, khi phẫu thuật chỉ ước chừng xem bằng định tính, bây giờ với máy Swiss ray C-arm thì việc đánh giá chính xác đến từng mm, đảm bảo hàm sau phẫu thuật luôn cân đối. Đây là công nghệ áp dụng đầu tiên tại Thẩm mỹ Hàn Quốc JW.

Hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật hàm hô tại Thẩm mỹ Hàn Quốc JW.

Tất cả phẫu thuật trên được thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ tại TP HCM.

Hiện trên thị trường xuất hiện nhiều trung tâm quảng cáo sai sự thật là có hợp tác với Thẩm mỹ Hàn Quốc JW chi nhánh Việt Nam. Vì vậy, khách hàng cần tìm hiểu kỹ để có một sự lựa chọn chính xác.

Thông tin liên hệ: Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc JW. Địa chỉ: 141 - 143 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. ĐT: (08) 6683 2222 - (08) 2237 4567. Hotline: 0968681111 - 0968682222 - 0968692222.

Hotline spa: 0866562222. Xem thêm thông tin http://phauthuatham.vn/ hoặc http://thammyhanquoc.vn/.

(Nguồn: Thẩm mỹ Hàn Quốc JW)