Phẫu thuật hàm hô vẩu

Nếu như trước đây đa phần mọi người thường chọn niềng răng để giải quyết tình trạng hô, đeo niềng đau đớn 2 năm trời mà đôi khi không mấy hiệu quả, thì sự xuất hiện của phương pháp phẫu thuật hàm mang lại một hy vọng mới. Tuy nhiên, nên chọn niềng răng hay phẫu thuật hàm là câu hỏi làm đau đầu nhiều người.

Tiến sĩ - Viện trưởng Bệnh viện JW Hàn Quốc trao bằng tốt nghiệp cho nghiên cứu sinh - bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung.

Nghiên cứu sinh bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phẫu thuật hàm hô. Theo thống kê, hô, vẩu có tới 70% nguyên nhân là do di truyền, 30% còn lại xuất phát từ những thói quen từ thời thơ ấu. Răng sữa mềm và lỏng lẻo, bất kỳ tác động nào dù nhỏ nhưng kéo dài cũng sẽ “xô nghiêng” chúng, kết quả là toàn bộ hàm răng trên bị mọc lệch, thường ảnh hưởng là mút tay, liếm môi, ngậm ti giả…

Hô được chia làm 3 loại: hô do răng (do răng mọc lệch gây ra); hô do hàm (tình trạng vẩu do xương hàm); hô vừa do răng vừa do hàm (do cả 2 nguyên nhân trên). Xác định nguyên nhân hô, vẩu là bước quan trọng để có thể đưa ra phương pháp điều trị mang lại kết quả như ý.

Các phương pháp điều trị hiện nay và chỉ định với từng loại hô. Khi nhắc tới hô người ta thường nghĩ đến niềng răng. Nhưng cách này chỉ hiệu quả cho hô do răng. Tuổi tốt nhất để niềng khi còn trẻ, tuổi càng lớn hiệu quả niềng rang càng kém.

Nếu hô do hàm, bạn cần phẫu thuật chỉnh hàm. Chỉ qua một cuộc phẫu thuật khoảng 2-3 giờ, bệnh nhân sẽ không còn phải lo ngại về vấn đề hàm hô của mình nữa. Lứa tuổi phù hợp cho phẫu thuật là từ 18 trở lên.

Phức tạp hơn, nếu hô vừa do răng vừa do hàm, cần phải có sự kết hợp giữa 2 phương pháp. Niềng răng trước và phẫu thuật hàm sau. Tuy nhiên, kết quả mang lại sẽ khả quan.

Niềng răng và phẫu thuật hàm là 2 phương pháp khác biệt, chúng chỉ bổ sung cho nhau chứ không thể thay thế nhau. Do vậy, lựa chọn phương pháp nào còn tùy thuộc vào tình trạng, nguyên nhân hô của bệnh nhân để có chỉ định phù hợp.

Hình ảnh cắt hàm trên chỉnh hô sau một tháng.

Quy trình phẫu thuật hàm hô, hàm vẩu: Bước đầu tiên, bác sĩ sẽ khám toàn diện vùng răng miệng, tìm nguyên nhân và đưa ra giải pháp phù hợp. Sau khi nhận diện là hô hàm, bác sĩ sẽ kiểm tra xem có cần niềng răng trước phẫu thuật hay không? Sau đó, bác sĩ sẽ tiến hành chụp phim chuyên về hàm mặt, khám sức khỏe tổng quát. Bệnh nhân sẽ được gây mê trước phẫu thuật.

Bác sĩ sẽ dựa trên nguyên nhân hàm hô, hàm vẩu mà tiến hành một trong các phương pháp phẫu thuật sau đây:

Hô hàm trên: đa phần sẽ cắt tiền đình hàm, nhổ 2 răng số 4, đẩy lùi xương hàm về sau.

Hô hàm kèm hở lợi nhiều: cắt Lefort I để đẩy hàm lùi về sau và lún lên trên để điều trị hô và hở lợi.

Hô 2 hàm: phẫu thuật cắt tiền đình hàm trên, dưới, nhổ 2 răng số 4 đẩy lùi về sau.

Móm do hàm dưới quá dài so với hàm trên: phương pháp BBSO không cần nhổ răng kiểu chữ Z đẩy lùi hàm về sau là hiệu quả.

Trường hợp đặc biệt là móm do hàm dưới quá dài và hàm trên quá ngắn thì phẫu thuật thường là cắt hàm dưới BSSO đẩy lùi về sau và cắt tiền đình hàm trên đưa về trước. Đây là kỹ thuật cắt trượt ngược chiều khá hiệu quả nếu nguyên nhân là hai hàm.

Cách chăm sóc sau phẫu thuật hô, vẩu hàm:

Bệnh nhân được chườm đá lạnh liên tục trong 3 tới 6 ngày đầu tiên, túi chườm đá sẽ được trung tâm cung cấp, chú ý luôn giữ lạnh cho chỗ mới phẫu thuật.

Xuất viện trong 24 giờ, bạn cần vệ sinh miệng bằng nước sát khuẩn trong tuần đầu tiên, đánh răng miệng vùng hàm trong hạn chế đánh răng miệng vùng tiền đình trong 10 ngày đầu tiên; uống thuốc kháng sinh liên tục trong tuần đầu tiên; uống thuốc giảm đau trong hai ngày đầu tiên, nếu còn đau thì có thể uống thêm.

Bạn có thể ăn cháo hoặc uống sữa trong 2 ngày đầu; ăn uống thức ăn mềm hoặc nhai nhưng tránh nhai vùng hàm trước trong một tháng đầu tiên.

Bạn sẽ cắt chỉ vào ngày thứ 10; tái khám vào ngày thứ 2, 3, 7 và tháng thứ 3; kiểm tra chỉnh nha lấp đầy khoảng hở nếu có (đối với nhổ răng số 4 hoặc số 5) và một năm sau kiểm tra lại một lần nữa.

Vùng hàm mặt sẽ sưng trong một thời gian, đặc biệt là những ngày đầu, sưng trong bao lâu thì tùy cơ địa mỗi người, thông thường khoảng một tháng là sẽ ổn định.

