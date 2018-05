Phẫu thuật hô móm kỹ thuật Hàn Quốc

Vẩu hàm dưới là rối loạn cấu trúc, làm cho xương hàm dưới và cung răng dưới bị di chuyển về phía trước so với hàm trên ở tư thế chạm mũi tối đa. Đây là bệnh lý hay gặp ở bệnh lệch răng, hàm. Bệnh này thường liên quan đến di truyền, ảnh hưởng tới chức năng nhai và thẩm mỹ. Điều trị vẩu cần sự phối hợp chỉnh nha và cần chẩn đoán chính xác, sớm.

Phương pháp phẫu thuật cắt xương hàm dưới là kỹ thuật hiệu quả nhất cho những trường hợp này.

Chẩn đoán bệnh vẩu xương hàm dưới cần dựa vào triệu chứng lâm sàng và phim X-quang sọ mặt chụp theo kỹ thuật từ xa. Thường có các triệu chứng sau:

Tầng mặt dưới tăng kích thước theo mặt phẳng dọc giữa, môi dưới và cằm lồi làm cho chúng ta có ấn tượng xương hàm trên bị xóa, nhất là khi nhìn nghiêng, mũi cao làm cho dấu hiệu này càng rõ hơn.

Cung răng trên thường hẹp hơn cung răng dưới.

Khớp cắn bị rối loạn, răng cửa ở tư thế đầu chạm đầu hoặc ngược.

Răng nanh dưới ăn khớp với răng cửa bên hàm trên, răng số 6 hàm dưới ăn khớp với răng số 5 hàm trên.

Môi trên thường bị lùi sau so với môi dưới làm khối tiền hàm kém phát triển.

Môi dưới hoạt động quá mức làm răng cửa dưới bị nghiêng vào trong. Lưỡi to thật sự thường hiếm gặp, thường gặp lưỡi to tương đối do xương hàm trên kém phát triển.

Lưỡi thường ở tư thế thấp và bị đẩy ra trước do quá phát amidan.

Cơ thái dương và cơ cắn hoạt động quá mức ảnh hưởng đến chỗ bám hoặc góc hàm, có thể gặp thở miệng phối hợp với rối loạn tăng trưởng xương hàm dưới.

Động tác nuốt thường bị rối loạn do tư thế lưỡi thấp, thường có hội chứng lưỡi phủ lên cung răng trên. Rối loạn phát âm S, B, P.

Phim sọ mặt chụp từ xa nghiêng: có nhiều phân tích khác nhau để chẩn đoán vẩu xương hàm dưới thông qua các số đo góc, ví dụ như: góc ANB nhỏ hơn 0 độ, góc mặt tăng, mặt phẳng Nasion Pogonion với mặt phẳng Franfort nhỏ hơn 95 độ khi hàm dưới đưa ra trước…

Điều trị vẩu xương hàm có thể bằng cách chỉnh hàm (chỉnh xương), chỉnh răng hoặc phẫu thuật. Mục tiêu điều trị là sửa chữa sự lệch lạc giữa cung răng trên và cung răng dưới ở tư thế khớp cắn chạm múi tối đa, lập lại sự hài hòa giữa 2 xương hàm.

Phẫu thuật vẩu khi các kỹ thuật chỉnh nha không còn phù hợp hay thất bại. Có nhiều phương pháp phẫu thuật tùy mức độ vẩu. Trong đó phẫu thuật cắt xương hàm dưới phương pháp BSSO với mục đích là đẩy khối xương hàm dưới lùi sau, ra trước và xoay xương hàm dưới.

Như vậy, với các trường hợp hô hoặc móm quá mức mà chỉnh nha không hiệu quả hoặc do bất tiện của chỉnh nha thì phẫu thuật cắt xương hàm chỉnh hô móm bệnh nhân chỉ cần 2 giờ để có thể có khuôn mặt cân đối.

