Phẫu thuật khuôn mặt trái xoan với máy Hi Speed

Năm 2013 cùng với sự tỏa sáng của các mỹ nhân Hàn Quốc, xu hướng khuôn mặt trái xoan đang lên ngôi ở khắp các nước châu Á, với điểm nhấn là chiếc cằm nhọn, khuôn mặt thon gọn, nhỏ nhắn, đáng yêu.

Mặt trái xoan thon gọn, mảnh mai, nhỏ dần từ trán xuống cằm, độ dài hợp lý, cân đối và hài hòa thường dễ gây được thiện cảm và tạo ấn tượng tốt cho người đối diện.

Khuôn mặt V line.

Bắt kịp xu hướng này, ngành phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc đã cho ra đời phương pháp phẫu thuật khuôn mặt trái xoan và nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng. Thẩm mỹ Hàn Quốc JW - chi nhánh của bệnh viện Jeong Won (JW) Hàn Quốc tại Việt Nam là đơn vị áp dụng kỹ thuật gọt mặt trái xoan và mang lại những kết quả khả quan trong thời gian qua.

Máy cắt xương siêu âm Hi speed Aesculap thế hệ tiên tiến 2013 bước đột phá về công nghệ phẫu thuật hàm. Đây là kỹ thuật mới tại Hàn Quốc, và nay đã có mặt tại JW Việt Nam, giúp cho khách hàng có được gương mặt “chuẩn” trái xoan theo cách an toàn và ít đau.

Ưu điểm của máy Hi speed Aesculap thế hệ mới 2013: là máy cắt xương tần số siêu âm cao, xương cắt nhẹ nhàng; độ an toàn cao; tần số tự động, có thể điều chỉnh phù hợp từng loại xương; chế độ điều khiển hiện đại bằng cảm ứng; giúp giảm thiểu tối đa bọt xương; ít đau và giảm sưng sau phẫu thuật.

Theo các chuyên gia giải phẫu thẩm mỹ, chỉnh hình khuôn mặt vuông thành trái xoan là thủ thuật an toàn. Với máy Hi speed Aesculap, bạn yên tâm về độ an toàn và tính thẩm mỹ cao sau phẫu thuật.

Các bước chuẩn bị cho phẫu thuật khuôn mặt V Line:

Bệnh nhân được khám sức khỏe tổng quát, xét nghiệm tổng quát đảm bảo cuộc phẫu thuật an toàn, phát hiện các bệnh tìm ẩn về máu, bệnh lý tim mạch hay bệnh lý phổi có thể ảnh hưởng đến gây mê.

Bệnh nhân được chụp x quang hàm mặt căn bản, như: Cephalo, Panorex, Face. Đây là những phim x quang căn bản nhưng quan trọng cho phẫu thuật hàm mặt có can thiệp phần xương.

Một số trường hợp đặc biệt sẽ chụp phim và gửi hình sang Bệnh viện Hàn Quốc với các chuyên gia đầu ngành để hội chuẩn và đưa hướng điều trị

Bệnh nhân nhịn ăn, nhịn uống ít nhất 6 tiếng trước khi phẫu thuật. Nếu bệnh nhân mổ buổi sáng thì không căn hay uống từ đêm hôm trước. Nếu mổ buổi chiều thì sáng phải nhịn ăn, nhịn uống.

Bệnh nhân nên gội đầu sạch sẽ, vệ sinh răng miệng trước lúc phẫu thuật. Súc miệng bằng nước sát khuẩn.

Nếu bệnh nhân có các bệnh lý mạn tính mà đang dùng thuốc thì báo ngay cho bác sĩ biết để có hướng xử lý đúng.

Trước khi thực hiện, bác sĩ phẫu thuật kiểm tra kết quả xét nghiệm và giải thích phương pháp phẫu thuật, sau đó họ sẽ kiểm tra các xét nghiệm cần thiết cho gây mê toàn thân.

