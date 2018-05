Phẫu thuật khuôn mặt V line hay gọi là khuôn mặt trái xoan đang là một trong những 'mốt" làm đẹp của diễn viên, ca sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc và phụ nữ châu Á nói chung.

Thẩm mỹ Hàn Quốc JW tại 141-143 Lê Thị Riêng chuyên phẫu thuật khuôn mặt V line kiểu Hàn Quốc. Tất cả các bác sĩ tại đây đều được tu nghiệp chính quy từ Hàn Quốc.

Phương pháp phẫu thuật này được áp dụng cho khuôn mặt góc cạnh, mặt bành to do xương góc hàm quá to hoặc do vừa xương góc hàm và cành ngang xương hàm. Phương pháp cũng được áp dụng đối với trường hợp xương góc hàm to vừa nhưng cằm ngắn hoặc xương góc hàm bình thường nhưng cằm ngang hay cằm lẹm…

Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc JW được xây dựng hiện đại theo tiêu chuẩn Hàn Quốc, phòng ốc sang trọng, sạch sẽ.

Như vậy, phẫu thuật can thiệp chủ yếu là phần xương góc hàm và cằm. Yếu tố quyết định khuôn mặt V-line được tạo thành tam giác nhọn với đỉnh là cằm và 2 đáy là 2 góc hàm. Khi đỉnh tam giác là cằm bình thường mà 2 cành ngang xương hàm hay góc hàm bè thì sẽ phẫu thuật cắt xương hàm. Khi cành xương hàm không bè mà cằm ngắn hay vuông thì sẽ phẫu thuật chỉnh hình cằm. Sự phối hợp chỉnh xương hàm và cằm sẽ theo tỷ lệ hợp lý thì tùy thuộc vào mỗi bệnh nhân.

Sau khi khám, bác sĩ sẽ đánh giá phần xương cần phẫu thuật trên vùng mặt. Khách hàng sẽ chụp phim x-quang vùng sọ mặt để đánh mức độ xương cắt hợp lý. Bệnh nhân được xét nghiệm tổng quát để đánh giá toàn bộ sức khỏe có đủ để phẫu thuật hay không cũng như phát hiện các bệnh lý tiềm ẩn khác.

Hình ảnh gọt xương hàm tạo khuôn mặt V line tại Thẩm mỹ Hàn Quốc JW.

Bệnh nhân được gây mê toàn thân khi tiến hành phẫu thuật. Hệ thống máy cắt xương hiện đại Aesculap Uni Speed thế hệ mới sẽ đảm bảo việc cắt xương an toàn và chính xác đến từng milimet. Một trong những ưu điểm của máy Uni Speed là màn hình điều khiển tự động, hệ thống tưới rửa tự động sẽ hạn chế tối đa bột xương, tầng số lưỡi cắt cài đặt theo mức độ cứng của xương, đảm bảo xương được cắt liên tục và không có xương gãy vụn.

Thẩm mỹ Hàn Quốc JW cơ sở TP HCM: 141-143 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1. ĐT: 08-6683 2222; 08- 2237 4567

Thẩm mỹ Hàn Quốc JW cơ sở Biên Hòa: 336 Phạm Văn Thuận, Thống Nhất, TP Biên Hòa. ĐT: 061-8662 662

Hotline: 09 6868 1111; 09 6869 2222

