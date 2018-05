Phẫu thuật nâng mí mắt thế nào?

Trả lời:

Sụp mi là sự sa của mi mắt trên xuống thấp hơn vị trí bình thường của nó (bình thường mi trên phủ rìa giác mạc cực trên khoảng 1-2 mm). Sụp mi được chia làm hai nhóm chính: Sụp mi bẩm sinh và sụp mi mắc phải. Trong đó, sụp mi bẩm sinh chiếm khoảng 55-75% các trường hợp sụp mi; sụp mi đơn thuần thường gặp nhất, một hoặc hai bên; có thể kết hợp với tật khúc xạ; không gây nhược thị.

Sụp mi bẩm sinh phối hợp với những bất thường bẩm sinh khác: Sụp mi bẩm sinh phối hợp bất thường vận nhãn; sụp mi bẩm sinh phối hợp với những dị dạng ở mặt (3-6%).



Mức độ sụp mi có thể dựa vào hai yếu tố: Đo độ rộng của khe mi khi mắt ở tư thế nhìn thẳng, bình thường khoảng 9-10 mm; vị trí tự do mi so với vùng rìa và đồng tử, bình thường bờ tự do mi trên nằm ở điểm giữa khoảng cách nối giữa vùng rìa giác mạc cực trên với bờ trên của đồng tử.

Sụp mi có thể phân độ như sau: Nhẹ là khi bờ tự do ở trên đồng tử (2 mm); vừa là khi bờ tự do ở sát ngay bờ trên đồng tử (3 mm); nặng là khi bờ tự do phủ lên đồng tử một phần hay toàn bộ đồng tử (4 mm hay hơn nữa).

Đánh giá chức năng cơ nâng mi bằng cách đo khoảng cách bờ tự do mi trên, khi nhãn cầu vận động từ tư thế liếc hết sức xuống dưới rồi liếc hết sức lên trên. Dùng ngón cái ấn lên cung mày để loại trừ sự tham gia của cơ trán. Bình thường khoảng cách này từ 12-17 mm. Chức năng tốt: 8 mm, chức năng trung bình: 5-7 mm, chức năng yếu: 4 mm.

Sụp mi chủ yếu được điều trị bằng phẫu thuật. Phương pháp cụ thể được quyết định dựa vào mức độ chức năng của cơ nâng mi. Có rất nhiều phương pháp phẫu thuật để điều trị sụp mi nhưng có thể xếp thành ba nhóm chính:

Phương pháp cắt một phần da mi phía trước: Phương pháp này được thực hiện đầu tiên bởi những phẫu thuật viên người Ả - rập rồi được cải tiến và hoàn thiện bởi Scarpa (1801) và các tác giả khác. Ngày nay, phương pháp này ít được sử dụng.

Phương pháp cắt ngắn cơ nâng mi trên: Phương pháp này được chỉ định khi mà sức cơ nâng mi trên còn ở mức trung bình hoặc tốt và có thể thực hiện bằng đường mổ từ phía sau qua kết mạc, hoặc đường mổ từ phía trước qua da.

Phương pháp dùng sự hỗ trợ của các cơ lân cận: Phương pháp này được chỉ định khi mà sức cơ nâng mi trên yếu hoặc không còn.

Ngoài ra, còn có sử dụng cơ thẳng trên để thay thế hoạt động của cơ nâng mi: Có nhiều kỹ thuật được giới thiệu như của Motais, Dickey, Young, Berke… áp dụng khi chức năng cơ thẳng trên còn tốt.

Treo mi trên vào cơ trán: Là phương pháp đơn giản, tương đối thông dụng. Trong phẫu thuật này, người ta dùng các chất liệu sinh học (cân đùi, vạt cân thái dương…) hoặc tổng hợp (chỉ nilon, silicon, chỉ alloderm…) treo mi với cơ trán. Mi mắt sẽ mở ra khi bệnh nhân dùng cơ trán để kéo lông mày lên.

Trường hợp của bạn, sụp mi bẩm sinh đã phẫu thuật không hiệu quả, cần khám và đánh giá cụ thể mới có thể biết chính xác được khả năng phục hồi.

