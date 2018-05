Phẫu thuật tạo hình vòng ba

Phẫu thuật độn mông là phương pháp giúp nâng mông cao nhanh và hiệu quả. Phương pháp này đã trở nên phổ biến trên thế giới và khá an toàn. Để đạt được hiệu quả thẩm mỹ cao, đúng với mong muốn, bạn cần tư vấn với bác sĩ để lựa chọn loại túi độn phù hợp vì mông thay đổi nhiều hay ít phụ thuộc vào hình thái và kích thước của túi độn.

Chất liệu độn mông khá an toàn và đa dạng về hình thái, kích thước. Sản phẩm ổn định cho kết quả lâu dài sau phẫu thuật. Phẫu thuật được thực hiện trong khoảng 1,5 giờ dưới dạng gây mê toàn thân. Vết mổ tại kẽ liên mông giúp không thấy rõ sẹo. Tuy nhiên, do vùng mông phải tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể như đi bộ, chịu tỳ nén khi ngồi, nằm ngửa nên cần thời gian hồi phục dài hơn so với các phẫu thuật thẩm mỹ khác.

Sau mổ 2-3 ngày bệnh nhân có thể ngồi, đi bộ nhẹ nhàng được. Vùng mông sẽ trở nên mềm hơn sau vài tháng phẫu thuật. Những hoạt động đầy đủ như tập thể dục, làm việc, đi xe đạp và chạy có thể trở lại bình thường khoảng 4 tuần sau phẫu thuật

