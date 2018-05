Phẫu thuật thẩm mỹ tăng mạnh tại Mỹ

Lịch sử hình thành phẫu thuật thẩm mỹ / Nhiều sao gốc Hoa bị phơi bày chuyện phẫu thuật thẩm mỹ

Theo thống kê của Hiệp hội Giải phẫu thẫm mỹ Mỹ (American Society of Plastic Surgeons), nhu cầu về phẫu thuật thẩm mỹ đang tăng lên nhanh chóng ở quốc gia này.

Năm ngoái, có tới 100.000 ca phẫu thuật độn mông được thực hiện tại xứ sở của Nữ thần Tự do, tăng 16% so với năm 2012. Cũng theo Hiệp hội Giải phẫu thẩm mỹ nước này, trong năm 2013 có đến 15 triệu thủ thuật thẩm mỹ được tiến hành, tăng 3% so với 2012. Nâng ngực vẫn dẫn đầu, tiếp đến là bơm botox. Người dùng ưu ái các phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn (không động dao kéo).

Vòng ba hoàn hảo của Kim Kardashian khiến nhiều phụ nữ muốn đi phẫu thuật để có được vẻ ngoài giống cô.

Có nhiều câu chuyện liên quan đến việc độn mông bất hợp pháp xuất hiện ở khắp mợi nơi. Thậm chí, đã có trường hợp tử vong. Tháng 4/2013, Suyima Torres đã chết sau khi tăng kích cỡ vòng ba.

Nhiều quảng cáo cùng những cam kết từ các bác sĩ khiến nhiều người đổ xô đi phẫu thuật. Hình ảnh các người đẹp như Jennifer Lopez, Kim Kardashian xuất hiện dày đặc trên tạp chí truyền cảm hứng cho nhiều người đi theo con đường dao kéo. Tuy nhiên, thủ thuật thẩm mỹ này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Các ca phẫu thuật tại Mỹ tăng lên trong năm 2013 và nhiều người lấy J.Lo hay Kim Kardashian làm hình mẫu.

Hiện tại, có ba phương pháp phẫu thuật nâng mông thịnh hành ở Mỹ, bao gồm: Cấy ghép mỡ tự thân, nội soi và đặt túi độn.

Phương pháp cấy ghép mỡ tự thân là lấy mỡ ở vùng bụng hoặc đùi, sau khi xử lý sẽ được tiêm vào vùng da dưới mông. Các tế bào mỡ tham gia vào chuyển hóa của cơ thể nên một phần lượng mỡ sau khi tiêm sẽ được hấp thụ. Trong vòng 5 ngày sau khi tiêm mỡ, bệnh nhân sẽ được đình hình mông.

Nâng mông nội soi không để lại sẹo, thường áp dụng khi mông bị chảy xệ. Phẫu thuật thường được thực hiện qua một vài điểm chích nhỏ, khoảng 0,5 cm.

Đặt túi độn là phương pháp đặt túi silicone dưới lớp mỡ, giữa hoặc dưới cơ mông to. Có nhiều hình dạng túi như hình cầu, giọt nước... và kích thước to nhỏ đa dạng.

Ca độn mông kéo dài khoảng hai tiếng, bệnh nhân được gây mê hoàn toàn. Vì phẫu thuật ở vùng tham gia vào nhiều hoạt động nên bệnh nhân cần thời gian hồi phục dài hơn. Sau 4 tuần có thể hoạt động bình thường.

Thùy Liên