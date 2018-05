Phẫu thuật thẩm mỹ thu gọn mũi

Mũi to được hiểu ở đây là mũi có thể to từng bộ phận trên mũi hay mũi to toàn bộ. Mũi to có thể to do đầu mũi; xương mũi rộng; cánh mũi rộng; lổ mũi rộng hoặc mũi to bè do xương mũi vùng mắt quá rộng.

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật nâng mũi.

Phẫu thuật thu nhỏ đầu mũi là một kỹ thuật khó bởi vì đầu mũi to cần thu nhỏ phải tạo sự hài hòa với chiếc mũi. Đa phần là phẫu thuật cắt bỏ mô mềm ở đầu mũi và sắp xếp lại sụn đầu mũi. Việc sắp xếp sụn mũi và dựng đầu mũi thường sử dụng sụn tự thân như sụn sườn, sụn vách ngăn và sụn vành tai.

Phẫu thuật thu nhỏ cánh mũi đơn giản hơn, phải đảm bảo là sau phẫu thuật không để lại sẹo và lổ mũi phải cân xứng.

Phẫu thuật thu nhỏ xương mũi áp dụng khi xương mũi quá rộng, kỹ thuật này đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm và chuyên sâu về phẫu thuật mũi. Do cấu trúc xương mũi rộng nên nếu việc nâng mũi mà không kèm thu nhỏ xương mũi thì mũi vẫn thô.

Thẩm mỹ thu nhỏ lổ mũi phải nhìn tổng thể để xử lý đúng nguyên nhân. Lỗ mũi rộng có thể do cánh mũi rộng hoặc cấu trúc lổ mũi chính từ cánh mũi, trụ mũi cho nên trường hợp này cần được xác định để xử lý đúng nguyên nhân.

