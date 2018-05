Tuy nhiên, chọn niềng răng hay phẫu thuật hàm là câu hỏi làm đau đầu rất nhiều người. Phẫu thuật chỉnh nha đã phát triển ở châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore.. . và phương pháp phẫu thuật hàm hô từ khi xuất hiện tại Việt Nam đã mang lại cho hàng nghìn người nụ cười rạng rỡ, tự tin, xóa bỏ mọi rào cản giao tiếp.

Niềng răng không thể giải quyết triệt để tình trạng hô móm vì các lý do sau: khi nhắc tới hô người ta thường nghĩ ngay đến niềng răng. Nhưng cách này chỉ hiệu quả cho hô do răng. Tuổi tốt nhất để niềng là khi còn trẻ, tuổi càng lớn hiệu quả niềng răng càng kém.

Tại Việt Nam, phần lớn điều trị nhầm lẫn giữa hô hàm và hô răng, nghĩa là hô hàm thì vẫn cứ niềng răng và niềng răng khi tuổi quá lớn thì hiệu quả không tốt. Nếu hô do hàm, phẫu thuật chỉnh hàm là cách phù hợp.

Chỉ qua một cuộc phẫu thuật khoảng 2-3 giờ, bệnh nhân sẽ không còn phải lo ngại về vấn đề hàm hô của mình nữa. Lứa tuổi phù hợp cho phẫu thuật là từ 18 trở lên. Phức tạp hơn, nếu hô vừa do răng vừa do hàm, cần phải có sự kết hợp giữa 2 phương pháp, niềng răng trước và phẫu thuật hàm sau. Tuy nhiên, kết quả mang lại sẽ khả quan. Niềng răng và phẫu thuật hàm là 2 phương pháp khác nhau, chúng chỉ bổ sung cho nhau chứ không thể thay thế nhau. Do vậy, lựa chọn phương pháp nào còn tùy thuộc vào tình trạng, nguyên nhân hô của bệnh nhân để có chỉ định phù hợp.

Hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật vẩu hàm.

Tại Thẩm mỹ Hàn Quốc JW, bước đầu tiên bác sĩ sẽ khám toàn diện vùng răng miệng, tìm nguyên nhân và đưa ra giải pháp phù hợp. Sau khi nhận diện là hô hàm, bác sĩ sẽ kiểm tra xem có cần niềng răng trước phẫu thuật hay không, sau đó sẽ tiến hành chụp phim chuyên về hàm mặt; khám sức khỏe tổng quát; gây mê cho bệnh nhân trước phẫu thuật. Bác sĩ sẽ dựa trên nguyên nhân hàm hô, hàm vẩu mà tiến hành một trong các phương pháp phẫu thuật sau đây:

Hô hàm trên: đa phần sẽ cắt tiền đình hàm, nhổ 2 răng số 4, đẩy lùi xương hàm về sau

Hô hàm kèm hở lợi nhiều: cắt Lefort 1 để đẩy hàm lùi về sau và lún lên trên để điều trị hô và hở lợi.

Hô 2 hàm: phẫu thuật cắt tiền đình hàm trên, dưới, nhổ 2 răng số 4 đẩy lùi về sau.

Móm do hàm dưới quá dài so với hàm trên: phương pháp BBSO không cần nhổ răng kiểu chữ Z đẩy lùi hàm về sau là hiệu quả nhất.

Trường hợp đặc biệt là móm do hàm dưới quá dài và hàm trên quá ngắn thì phẫu thuật thường là cắt hàm dưới BSSO đẩy lùi về sau và cắt tiền đình hàm trên đưa về trước. Đây là kỹ thuật cắt trượt ngược chiều khá hiệu quả nếu nguyên nhân là hai hàm.

Trung Tâm Thẩm mỹ Hàn Quốc JW là thương hiệu Thẩm mỹ Hàn Quốc uy tín tại Việt Nam với sự hợp tác của Bệnh viện Thẩm mỹ nổi tiếng Jeong Won (JW) tại Seoul, Hàn Quốc và các bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu tại Việt Nam tu nghiệp chuyên sâu phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc.

Trung tâm thực hiện phẫu thuật chỉnh hàm chuyên sâu được nhiều bệnh nhân trong và ngoài nước tín nhiệm. Trung tâm được trang bị các máy móc chuyên sâu về phẫu thuật hàm mặt và vật liệu dùng cho phẫu thuật hàm được nhập 100% từ Hàn Quốc. Thẩm mỹ Han Quốc JW tại 141-143 lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM được nhiều khách hàng trong và ngoài nước chọn là nơi tin tưởng chuyên phẫu thuật chỉnh hàm hô vẩu uy tín hiện nay.

Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật chỉnh hình tại đây được tu nghiệp chuyên sâu về phẫu thuật hàm mặt tại Hàn Quốc.

Hiện trên thị trường xuất hiện nhiều trung tâm quảng cáo sai sự thật là có hợp tác với Thẩm Mỹ Hàn Quốc JW chi nhánh Việt Nam. Khách hàng cần tìm hiểu kỹ để có một sự lựa chọn chính xác.

Xem thêm phẫu thuật hàm hô hoặc tại Website: http://thammyhanquoc.vn và http://phauthuatkhuonmat.vn Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc JW - Chi nhánh của Bệnh viện Thẩm Mỹ JW Hàn Quốc tại Việt Nam. - 141 - 143 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM.

- 336 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai. ĐT: (08) 6683 2222 – (08) 2237 4567 - 0968681111 – 0968682222 – 0968692222. Email: thammyvienhanquoc@gmail.com.

(Nguồn: Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc JW)