Phòng và hạn chế khô mắt

Theo thống kê của các tổ chức y tế thì có khoảng 15% số người trên 60 tuổi bị khô mắt, trong đó khoảng trên 10% cần được điều trị. Ở những người trẻ hơn, đặc biệt là ở những người tiếp xúc thường xuyên với máy tính hoặc làm việc trong phòng điều hoà nhiệt độ… khi làm việc quá tập trung sẽ làm giảm tần số chớp mắt (bình thường mắt chớp 12-14 lần một phút). Điều này sẽ khiến màng phim nước mắt bị “khát”, mất ổn định hoặc bị phá hủy tùy theo mức độ.

Phim nước mắt là một màng mỏng, dày khoảng vài micron, luôn bao phủ và bôi trơn bề mặt nhãn cầu. Phim nước mắt gồm 3 lớp: lớp ngoài cùng là lớp mỡ, có chức năng ngăn ngừa sự bốc hơi của nước mắt và đóng vai trò thiết yếu về chất lượng của phim nước mắt. Lớp giữa là nước trong suốt đảm bảo cung cấp oxy cho biểu mô giác mạc, có tính sát trùng nhẹ làm cho giác mạc trơn nhẵn, rửa trôi bụi bẩn. Đây là một lớp nước rất quan trọng, đặc biệt về số lượng. Lớp trong cùng là lớp nhày, có chức năng giữ lớp nước được trải đều trên bề mặt nhãn cầu, khiến giác mạc luôn được làm ẩm. Vì vậy, nếu có một trong các thành phần trên của phim nước mắt có sự thay đổi thì sẽ dẫn đến hiện tượng khô mắt.

Hiện tượng khô mắt thường ít được để ý vì triệu chứng lúc đầu khá nhẹ. Tuy nhiên, nếu kéo dài, đôi mắt sẽ bị thiếu dinh dưỡng, dẫn tới các hiện tượng như bỏng rát mắt, cộm mắt, phát triển viêm giác mạc nông gây kích thích mạnh và giảm thị lực.

Để phòng ngừa sự phá huỷ phim nước mắt, hạn chế khô mắt và giúp cho đôi mắt luôn sáng trong, tinh nhanh, bạn có thể thực hiện một số biện pháp như: tăng độ ẩm trong phòng, thư giãn và massage mắt 5-10 phút khi phải tập trung làm việc, đặc biệt khi làm việc với máy tính. Có thể đeo kính có gọng thay cho kính tiếp xúc, nhỏ nước mắt nhân tạo hoặc thuốc có chất giữ ẩm và các chất dinh dưỡng cần thiết cho nhãn cầu để tạo sự ổn định phim nước mắt, góp phần bảo vệ bề mặt nhãn cầu.

Chất giữ ẩm thường dùng trong thuốc nhỏ mắt là Sodium Chondroitin Sulfate, là một Mucopolysaccaride, giúp bảo vệ và duy trì sự trong suốt của giác mạc. Chondroitin Sulfate giữ vai trò quan trọng trong việc giữ nước ở bề mặt nhãn cầu, khi nhỏ vào mắt tạo nên màng nhày nhằm ngăn chặn sự bốc hơi của nước mắt và ổn định phim nước mắt giúp phòng chống khô mắt.

Ngoài các thành phần Vitamin B5, B6, Acid amin giúp kích hoạt sự hô hấp mô mắt, giảm mệt mỏi, New V.Rohto được bổ sung Sodium Chondroitin Sulfate là thành phần của nước mắt giúp nuôi dưỡng và giữ ẩm cho mắt.

Thành phần: Sodium Chondroitin Sulfate, Vtamin B5, Vitamin B6, Potassium L-Aspartate, Tetrahydrozoline Hydrochloride, Chlorpheniramine Maleate. Chỉ định: Mỏi mắt, xung huyết kết mạc, bệnh mắt do tia cực tím hay các tia sáng khác (thí dụ mù tuyết), nhìn mờ do tiết dịch, mắt ngứa, viêm mi, phòng bệnh về mắt khi bơi lội hoặc do bụi, mồ hôi rơi vào mắt. Khắc phục tình trạng khó chịu do dùng kính tiếp xúc cứng, giữ ẩm cho mắt. Chống chỉ định: Không dùng cho người bị tăng nhãn áp. Hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi sử dụng trong trường hợp bị đau mắt nặng, tiền căn dị ứng với thuốc nhỏ mắt.

Liên hệ: Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam)

16 VSIP, đường số 5, KCN VN-Singapore, Thuận An, Bình Dương.

ĐT: (08) 3822 9322 – E-mail: enquiries@rohto.com.vn

(Nguồn: New V.Rohto)