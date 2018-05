Phục hồi chức năng âm đạo cho phụ nữ sau sinh

Quá trình mang thai và sinh đẻ làm tổn thương đến phần đáy chậu - phần được tạo nên bởi một nhóm các cơ và dây chằng có vai trò nâng đỡ các cơ quan như bàng quang, tử cung, trực tràng, đồng thời kiểm soát sự đóng mở của niệu đạo. Hệ thống nâng đỡ trên bị ảnh hưởng gây giãn rộng âm đạo, bàng quang, tử cung bị sa xuống thấp gây tình trạng són tiểu, ngứa rát, khô, đau khi giao hợp.

Ngoài ra, không chỉ do sinh đẻ mà quá trình sinh hoạt tình dục và tuổi tác cũng là nguyên nhân của những thay đổi không mong muốn này. Tuy vậy, rất ít phụ nữ đi khám vì xấu hổ và cho rằng không thể khắc phục được.

Trước đây phẫu thuật thẩm mỹ tầng sinh môn là phương pháp truyền thống được sử dụng khá nhiều, áp dụng cho các trường hợp âm đạo giãn rộng do quá trình sinh nở và sự lão hóa của âm đạo, các trường hợp phì đại môi lớn, môi bé, sẹo lồi, sẹo xấu sau khi sinh… Với phương pháp này, bạn sẽ được gây tê, sau đó bác sĩ sẽ phẫu thuật nối những cơ vòng của ống âm đạo, cắt bỏ bớt phần niêm mạc thừa, thu nhỏ khẩu kính âm đạo. Thời gian phẫu thuật thường mất từ 40 đến 60 phút. Tuy nhiên, nhược điểm của phẫu thuật thu nhỏ âm đạo là nguy cơ biến chứng trong quá trình phẫu thuật, vết thương sau mổ gây đau đớn và dễ bị nhiễm trùng, sau phẫu thuật cần phải nghỉ dưỡng, phải kiêng quan hệ trong thời gian dài. Bên cạnh đó, tuy việc phẫu thuật giúp thu gọn, thẩm mỹ lại phần bên ngoài vùng kín nhưng khả năng đàn hồi bên trong của ống âm đạo không được cải thiện nhiều, một số trường hợp bị hẹp bên ngoài cửa mình quá mức cũng gây khó khăn.

Phương pháp khôi phục chức năng vùng kín

Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu áp dụng phương pháp trẻ hóa ống âm đạo bằng phương pháp cấy chỉ kết hợp laser được nhiều chị em yêu thích. Phương pháp hiện đại được đánh giá cao nhờ ưu điểm và hiệu quả nhanh chóng, không đau, không cần dao kéo, không cần kiêng khem hay nghỉ dưỡng.

Kết quả cô bé đẹp toàn diện từ trong ra ngoài, âm đạo trở lại như thời con gái chỉ sau một lần thực hiện duy nhất kéo dài 30 phút.

Quy trình thực hiện trẻ hóa âm đạo

Bước 1: sử dụng chỉ tái tạo G-silk cấy trực tiếp 2 bên thành âm đạo theo hình xoắn ốc giúp kích thích và tăng sinh collagen gắn kết chặt chẽ cùng sợi chỉ giúp nâng đỡ toàn bộ hệ thống âm đạo. Lưu ý đây là bước kết hợp dành cho các trường hợp giãn rộng quá mức do mật độ sinh hoạt tình dục cao, hoặc sinh đẻ nhiều.

Bước 2: sử dụng laser trẻ hóa tác động trực tiếp đến thành ống âm đạo giãn rộng, đi xuyên sâu vào tận sâu bên dưới các mô cho hiệu quả co rút các bó cơ có chức năng co giãn kéo theo hiệu quả săn khít tổng thể ống âm đạo. Collagen tại đây được tái tạo cho hiệu quả săn chắc các mô cơ. Kết quả ống âm đạo được thu hẹp, đàn hồi từ trong ra ngoài.



Bước 3: laser làm đẹp tiếp xúc với vùng da tại các môi lớn, môi bé, tác động trực tiếp và phá hủy các hắc tố melanin tận sâu bên dưới da, cùng tác động thúc đẩy lưu thông khí huyết mang lại những cải thiện toàn diện, trả lại nét hồng tươi sáng. Các nếp nhăn nheo tại môi lớn cũng được xóa bỏ, môi bé co nhỏ và gọn gàng hơn.

Laser còn có tác dụng trong việc làm đẹp nhũ hoa.

Ngoài ra, sau khi được điều trị trẻ hóa âm đạo, khách hàng được khuyến mãi trọn gói làm đẹp nhũ hoa bằng laser. Laser trẻ hóa vi điểm tác động lên các phần thâm đen tại đầu nhũ hoa, bóc tách và đánh bật các hắc tố đen thành các hạt li ti sau đó thải chúng ra ngoài trong quá trình điều trị. Collagen cũng được sản sinh, đầu nhũ hoa được co nhỏ, mịn màng, sắc hồng tươi tắn sẽ thay thế màu sắc đen sạm, vẻ đẹp quyến rũ thầm kín được tái sinh như thời son trẻ.

Tiến sĩ phụ khoa Mina Lee đến từ Hàn Quốc tư vấn về trẻ hóa âm đạo cho khách hàng.

Khi quyết định can thiệp thẩm mỹ vùng kín, chị em cần tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan, lựa chọn địa chỉ thẩm mỹ uy tín để đảm bảo an toàn và hiệu quả thẩm mỹ, tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi thực hiện. Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu với hàng nghìn ca trẻ hóa thành công, hiệu quả đã được thể hiện qua yêu cầu nghiêm ngặt ở tay nghề bác sĩ. Môi trường vô trùng, sự kết hợp của các thiết bị hiện đại tiên tiến từ các nước Châu Âu, đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp cùng các chuyên gia chuyên về phụ khoa đến từ các nước Mỹ và Hàn Quốc đã nâng cao tỷ lệ thành công của các ca điều trị trẻ hóa âm đạo.

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu)