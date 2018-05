Phục hồi răng nhờ phương pháp cấy Implant xương gò má

Tiến sĩ, bác Sĩ Võ Văn Nhân thực hiện ca phẫu thuật cấy Implant vào xương gò má.

Implant xương gò má - giải pháp phục hồi răng

Kỹ thuật chuyên sâu này được giáo sư Branemark giới thiệu vào năm 1998. Đây là giải pháp cứu cánh cho những trường hợp đặc biệt như bệnh nhân bị tiêu xương hàm trên trầm trọng, bị thất bại sau ghép xoang cấy Implant thông thường, bị cắt bỏ xương hàm sau điều trị ung thư hay bị dị tật hàm mặt. Phương pháp này còn có ưu điểm giảm số lần phẫu thuật, rút ngắn thời gian nằm viện và thời gian điều trị. Đồng thời, cho phép bệnh nhân có răng tạm cố định tức thì, trong khi phương pháp cũ bệnh nhân phải để trống răng từ 4 đến 6 tuần, thậm chí là lâu hơn mới có hàm răng tạm tháo lắp.

Theo bác sĩ Carlos Aparicio - chuyên gia về Implant xương gò má: “Kỹ thuật này có tỷ lệ thành công cao từ 98 đến 100%, là phương pháp hữu hiệu trong trường hợp tiêu xương nghiêm trọng ở vùng răng sau hàm trên”. Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Sơn - Trưởng khoa phẫu thuật và tạo hình hàm mặt Bệnh viện Răng Hàm Mặt T.Ư Hà Nội cũng cho biết, phương pháp phục hồi chức năng ăn nhai và thẩm mỹ cho các bệnh nhân bị mất răng toàn bộ, xương hàm teo nhiều không có khả năng ghép xương, đặc biệt ở các trường hợp sau mổ cắt bỏ một nửa xương hàm trên, đã được tái tạo phục hồi tổn khuyết bằng các vạt phần mềm. Nếu không có Implant xương gò má hỗ trợ thì không thể làm được hàm phủ hay cầu răng toàn. Tuy nhiên, kỹ thuật này đòi hỏi phải có trang thiết bị đầy đủ, bác sĩ có tay nghề cao và nhiều kinh nghiệm.

Phẫu thuật Implant xương gò má tại Việt Nam

Cuối năm 2014, bệnh nhân Ngọc Linh (57 tuổi, TPHCM) đã đến Trung tâm Implant nha khoa Nhân Tâm để tư vấn trồng lại hàm răng trên của mình sau khi sử dụng răng tháo lắp một thời gian. Cô Ngọc Linh cho biết cô bị mất các răng hàm trên phía trong hơn 20 năm, chỉ còn một số răng phía trước, nhưng gần đây những răng trước này bị lung lay và phải nhổ bỏ. Mặc dù đã đi làm hàm răng tại nhiều nơi nhưng không sử dụng được do hàm răng bị lỏng, thường di động trong miệng, gây đau nên việc ăn uống rất khó khăn, thậm chí có thời gian dài chỉ ăn cháo. Việc mất toàn bộ răng hàm trên cũng gây trở ngại cho cô khi giao tiếp và ảnh hưởng đến việc kinh doanh buôn bán.

Cô Ngọc Linh với hàm răng khỏe mạnh và thẩm mỹ sau phẫu thuật thành công.

Với trường hợp trên, tiến sĩ - bác sĩ Võ Văn Nhân cho biết: “Qua thăm khám và khảo sát cấu trúc 3 chiều của xương trên phim X- quang cắt lớp, tôi thấy xương hàm trên của bệnh nhân bị tiêu trầm trọng, đặc biệt là vùng răng sau. Xoang hàm xuống thấp, xương bị tiêu cả theo chiều dọc và chiều ngang, xương còn lại chỉ một vài milimet và có chất lượng kém (xương xốp). Tình trạng này rất phổ biến ở Việt Nam vì bệnh nhân bị mất răng lâu ngày và đeo hàm giả tháo lắp trong nhiều năm".

Theo bác sĩ Nhân, có hai phương pháp điều trị cho những bệnh nhân bị mất toàn bộ răng hàm trên và xương hàm bị tiêu trầm trọng. Trong trường hợp của cô Linh, nếu điều trị theo phương pháp cũ (ghép xoang và cấy Implant thông thường) thì tỷ lệ thành công thấp do phần xương còn lại ở vùng xoang hàm quá mỏng, có chất lượng kém. khó nuôi dưỡng được xương ghép dễ dẫn đến thất bại. Do vậy, để đảm bảo kết quả tốt hơn cho bệnh nhân cần áp dụng phương pháp điều trị mới cấy Implant vào xương gò má. Đây là phương pháp rất khó vì Implant có lộ trình dài, nằm gần các cấu trúc giải phẫu quan trọng như màng xoang hàm, thần kinh dưới ổ mắt, sàn ổ mắt. Phẫu thuật đòi hỏi bác sĩ phải có kỹ năng tinh tế, am tường giải phẫu học và nhiều kinh nghiệm để tránh tổn thương các cấu trúc quan trọng. Mặc dù vậy, nếu làm chủ được kỹ thuật sẽ đem lại kết quả thành công cao và lâu dài.

“Một ngày sau phẫu thuật, tôi đã có một hàm răng tạm cố định chắc chắn và bắt đầu ăn được thức ăn mềm. Đến nay, sau 6 tháng phẫu thuật tôi đã có hàm răng cố định như ý. Theo bác sĩ Nhân, hàm răng này làm bằng công nghệ hiện đại từ sứ nguyên khối được thiết kế và chế tạo tự động bằng máy tính nên có độ chính xác cao và được bắt vít cố định trên các trụ Implant xương gò má. Hàm răng của tôi giờ đây không những đẹp mà còn cứng chắc như răng thật, không bị đau, không hôi miệng. Tôi cảm thấy rất thoải mái, tự tin trong giao tiếp, không khổ sở như trước đây”, cô Linh chia sẻ.

Sự phát triển ngành Implant nha khoa Việt Nam

Vào năm 2013, tiến sĩ - bác sĩ Võ Văn Nhân là người thực hiện thành công phẫu thuật dời dây thần kinh hàm dưới và cấy Implant để trồng lại răng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Lượm (TP HCM) - người bị đạn bắn gãy xương hàm dưới gây mất răng trên 40 năm. Hiện bệnh nhân bình phục và ăn nhai tốt, kể cả những thức ăn dai và cứng.

Chỉ trong thời gian 2 năm, tiến sĩ - bác sĩ Võ Văn Nhân đã thực hiện thành công hai kỹ thuật phức tạp nhất trong ngành Implant nha khoa. Đó là cấy Implant xương gò má để phục hồi răng hàm trên và phẫu thuật dời thần kinh cấy Implant để phục hồi răng hàm dưới. Với việc làm chủ hai kỹ thuật trên, tiến sĩ - bác sĩ Nhân đã đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực nha khoa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị phục hồi chức năng ăn nhai; thẩm mỹ cho những bệnh nhân có tình trạng lâm sàng phức tạp và bất lợi mà những kỹ thuật khác không thực hiện được.

Tiến sĩ - bác sĩ Võ Văn Nhân - Giám đốc Trung tâm Implant nha khoa Nhân Tâm báo cáo đề tài “Implant xương gò má - Zygomatic Implant ngày 14/5 tại BV RHM TƯ TP HCM.

Phó giáo sư - tiến sĩ Lê Văn Sơn chia sẻ: “Tiến sĩ - bác sĩ Nhân đã thực hiện thành công kỹ thuật cấy Implant xương gò má. Tôi tin rằng kỹ thuật này sẽ mang lại niềm hy vọng lớn cho những bệnh nhân bị mất răng có tiêu xương hàm trên trầm trọng hay những bệnh nhân bị cắt bỏ xương hàm trên do nhiều nguyên nhân".

Cho đến nay, tiến sĩ - bác sĩ Nhân đã phẫu thuật thành công cho 5 trường hợp tương tự như bệnh nhân Linh. Trong đó có trường hợp bệnh nhân Lê Văn Thức phải cấy 4 Implant vào vùng xương gò má để phục hồi toàn bộ răng hàm trên. Bác sĩ cũng cho biết ông có thể kết hợp 2 kỹ thuật trên để điều trị cho những bệnh nhân không có răng bẩm sinh được phục hồi lại chức năng ăn nhai và thẩm mỹ, cải thiện chất lượng cuộc sống, tự tin trong giao tiếp và hòa nhập cộng đồng.

(Nguồn: Trung tâm Implant nha khoa Nhân Tâm)