Phục hồi và chống lão hóa làn da toàn diện

Năm 1991, Elizabeth Arden với những khám phá mới về Ceramide đã mang đến một giải pháp cho làn da, qua việc chuyển tải thành phần Ceramide sinh học đồng nhất với da đến làn da bằng chế độ chăm sóc đặc biệt, cho cả ngày và đêm. Nhờ đó, Ceramide có thể làm mờ các nếp nhăn, phục hồi sự săn chắc, mang lại làn da mịn màng và chống lão hóa da an toàn.

Bên cạnh đó, năm 2009, Elizabeth Arden cũng cho ra thị trường sản phẩm dưỡng da dạng viên nang capsule, có thành phần tinh túy và tinh khiết tác động vào trong da, mang lại hiệu quả cùng vẻ đẹp dài lâu cho làn da.

Với thành tựu của 20 năm trình độ khoa học và công nghệ, Elizabeth Arden tiếp tục giới thiệu một thế hệ sản phẩm dưỡng da Ceramide mới: Kem đêm mới Ceramide Plump Perfect Ultra All Night Repair & Moisture Cream for Face & Throat; kem mắt Ceramide Plump Perfect Ultra Lift & Firm Eye Cream SPF 15 và Ceramide Ultra Make up, có khả năng chống lão hóa da.

Ngoài ra, bộ sản phẩm trang điểm mới Ceramide Ultra Makeup mang phong cách trang điểm xuân - hè 2011 của Elizabeth Arden được đa dạng các gam màu thời trang; từ tông màu mận đến hồng; từ các gam màu đỏ đến các gam màu trung tính; từ dạng kem mượt mà, đến màu sắc óng ánh, phù hợp với tông màu da của mọi phụ nữ.

(Nguồn: Elizabeth Arden)