Phục hồi vòng hai sau khi sinh

Tuy nhiên, theo bác sĩ Phạm Xuân Khiêm - Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ Y khoa & Spa Glamour Wourld, trong thai kỳ, hooc-môn được tiết từ nhau thai (beta HCG) làm các mô ngấm nước, giãn rộng chuẩn bị cho việc sinh con. Sau khi sinh các mô ngấm nước sẽ dần trở về bình thường.

Việc chọn thời điểm phẫu thuật làm đẹp sớm, luôn để lại những đường sẹo to hơn do sự co lại của các mô bị giãn trong quá trình mang thai. Chính vì thế, lời khuyên là không nên thực hiện phẫu thuật sớm hơn 12 tháng sau khi sinh nở.

Cũng có nhiều phụ nữ băn khoăn, tập luyện rất nhiều nhưng vẫn không khắc phục được nếp rạn da. Theo bác sĩ Khiêm, sở dĩ có tình trạng này là do cơ thẳng bụng bị giãn rộng, làm thành bụng luôn phình. Sự giãn rộng của cơ này khó khắc phục bằng việc luyện tập.

Để cải thiện vòng hai sau khi sinh, điều quan trọng nhất là chế độ ăn và chế độ tập luyện đúng mức. Bên cạnh đó, việc mặc áo quần ôm và dùng gain bụng cũng là biện pháp bắt buộc.

Khi thực hiện như trên mà vòng hai vẫn chưa trở lại như cũ thì mới tiến hành phẫu thuật. Những phẫu thuật cho vòng hai bao gồm:

Phẫu thuật cắt bỏ phần da rạn nứt, lấy mỡ thừa kết hợp may khép lại cơ thẳng bụng.

Phẫu thuật hút mỡ bụng: chỉ xử lý khi không có vết rạn da hoặc vết rạn da ít, đồng thời đã phẫu thuật mà không giải quyết được sự giãn cơ thẳng bụng.

Phẫu thuật hút mỡ bụng kèm theo cắt một ít da thừa ở ngang đường mổ bắt con: phẫu thuật này nên được lựa chọn đối với da có mức độ giãn ít hoặc lượng da dư ở dưới rốn khá nhiều.

Tuy nhiên, trước khi tiến hành xử lý vòng hai, cần được tư vấn kỹ của bác sĩ chuyên môn và cả bác sĩ tâm lý:

Bạn cần trình bày ý muốn của mình khi đến gặp bác sĩ; thông báo với bác sĩ về số con bạn mong muốn, hướng giải quyết những sẹo không đẹp. Bạn nên hỏi rõ về thời gian phẫu thuật, nằm nghỉ, hoạt động và những sinh hoạt tế nhị. Bác sĩ sẽ quyết định hướng phẫu thuật.

Người được phẫu thuật cần có một chế độ ăn đủ dinh dưỡng để làm việc, mà không tích tụ năng lượng thừa.

Cần ghi lại các điều được tư vấn để cân nhắc kỹ trước khi phẫu thuật.

Nên bàn bạc và trao đổi thẳng thắn với chồng hoặc với người thân về các vấn đề mình quan tâm để được chia sẻ. Thực tế cho thấy, có nhiều phụ nữ sau khi phẫu thuật, những vết sẹo, sự đau đớn… đã ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân.

