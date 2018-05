Phương pháp chăm sóc da cho người bận rộn

Bài toán về thời gian, hiệu quả và chi phí luôn là vấn đề nhức đầu của phái đẹp mỗi khi phải cân nhắc và lựa chọn phương pháp điều trị. Dựa trên tiêu chí an toàn, hiệu quả và tiết kiệm thời gian trị liệu, phương pháp LLCS tại PPP Laser Clinic đang dần thay thế một số cách chữa trị thông thường khác.

Laser trị liệu cho da

Phương pháp trị liệu laser tại PPP an toàn, hiệu quả và không xâm lấn bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến kết hợp ánh sáng để giải quyết các vấn đề mụn, lỗ chân lông và sắc tố da. Liệu trình trị liệu mất chưa đầy 5 phút được thực hiện bởi các bác sĩ được đào tạo nghiêm ngặt, theo tiêu chuẩn của Dr. Goh Seng Heng.

PPP Laser Clinic mang đến làn da sáng khỏe chỉ sau 5 phút.

Trị liệu tại PPP Laser Clinic

PPP Laser Clinic là Tập đoàn thẩm mỹ y khoa tại Singapore, luôn ưu tiên sự an toàn của khách hàng. Quy trình trị liệu tại PPP được thực hiện bằng nguyên tắc, liệu trình an toàn do Dr. Goh Seng Heng phát minh, hoàn thiện từ năm 1992.

Các ưu điểm của phương pháp: tiết kiệm thời gian nghỉ dưỡng với phương pháp trị liệu nhẹ nhàng, an toàn, không xâm lấn; nhanh chóng, tiện lợi với thời gian trị liệu được kiểm soát chưa đến 5 phút; được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên môn cao đào tạo bài bản từ bác sĩ Goh Seng Heng (một trong những bác sĩ tiên phong trong việc sử dụng laser trị liệu cho da thành công, hơn 20 năm kinh nghiệm kể từ năm 1992 đến nay); sử dụng công nghệ độc quyền laser kết hợp ánh sáng (LLCS); chi nhánh trên khắp cả nước, tiện lợi tại các trung tâm thương mại lớn.

Để duy trì làn da khoe mạnh, trẻ trung, làm chậm dấu hiệu lão hóa hoặc điều trị các bệnh về da, công nghệ laser kết hợp ánh sáng của PPP sẽ giải quyết những nguyên nhân từ gốc, để làm nền tảng cho việc cải thiện cho làn da khỏe mạnh, đẹp tự nhiên. Đặc biệt, công nghệ phù hợp với các khách hàng mắc các vấn đề về da như nám, sạm, tàn nhang.

Đăng ký tham dự "Ngày hội chuyên đề trị nám da tại PPP Laser Clinic" để được trải nghiệm công nghệ trị nám từ Tập đoàn y khoa Singapore. Thời gian diễn ra: 23/3 đến 26/3, PPP Laser Clinic Cantavil, tầng 2 - 2001, Parkson Cantavil, số 1, Song Hành, phường An Phú, quận 2, TP HCM. Bạn sẽ có cơ hội nhận quà tặng là liệu trình trị liệu trị giá 10,5 triệu đồng dành cho 30 khách hàng đăng ký nhanh nhất. Liên hệ hotline: 012.333.48.333 hoặc 09.333.48.333 để được tư vấn và đặt hẹn. Truy cập website: www.ppp.com.vn để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.

(Nguồn: PPP)