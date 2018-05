Phương pháp điều trị sẹo nào hiệu quả?

Trả lời:

Những tổn thương do mụn trứng cá hay thủy đậu gây ra thường rất sâu, nên khó có khả năng tự làm lành. Do vậy, muốn làm đầy sẹo lõm nhanh thì không chỉ là sử dụng các loại kem liền sẹo thông thường, mà cần có sự can thiệp của công nghệ cao. Bạn có thể tham khảo công nghệ bóc tách da vi điểm E-Matrix, được giới thiệu tại hội chợ thẩm mỹ quốc tế 2011.

E-Matrix là công nghệ điều trị sẹo lõm của Syneron không sử dụng tia laser, ánh sáng mà tái tạo da bằng năng lượng sóng cao tần RF (Radio Frequency) lưỡng cực. Với đầu điều trị vi chip cá nhân (mỗi đầu chiếu chỉ sử dụng một lần), năng lượng sóng đi sâu xuống lớp hạ bì mà không làm tổn thương những vùng da xung quanh. Sóng RF lưỡng cực mang theo nhiệt lượng, gây ra những tổn thương lành tính siêu nhỏ ở tầng tái tạo tế bào mà mắt thường không thể thấy được, giúp kích thích khả năng tự làm lành của các chuỗi collagen bị đứt gãy. Các mô tế bào khỏe mạnh xung quanh ma trận điểm được kích thích tăng sinh mô mới, giúp cho quá trình đầy lên của sẹo lõm nhanh hơn.

E Matrix có ba chương trình phù hợp với nhu cầu điều trị của từng khách hàng:

Chương trình A: Dành cho những loại da tổn thương cấp độ 1, mức độ cần cải thiện nông (bề mặt), trị liệu A có mức độ tương đương với Fractional Es-glass, giúp điều chỉnh sắc thái, cấu trúc da giúp da mịn màn.

Chương trình B: Có mức tác động trung bình, hiệu quả tương đương với Er-Yag trong các bệnh viện, điều chỉnh sẹo nông (sẹo tròn và hộp), tăng cương khả năng tái tạo của da đặc biệt có ích cho da lão hóa, mệt mỏi.

Chương trình C: Có tác dụng hiệu quả khi điều chỉnh và tái tạo ở tầng sâu, tầng sinh sản của tế bào da. Vì vậy đây là chương trình hiệu quả cho các vấn đề nan giải nhất như sẹo lõm (dạng đá nhọn), rỗ, lỗ chân lông thô to, sắc tố da yếu, thiếu đồng nhất.

Quá trình điều trị diễn ra khoảng 30 phút, sau khi tác động, da có dấu hiệu ửng đỏ, vết li ti màu hồng nhạt và biến mất sau 2-4 ngày. Làn da dần cải thiện sau đó 30-60 ngày (sau 1-2 quá trình tái tạo da tự nhiên). Trong giai đoạn này, khách hàng sẽ sử dụng sản phẩm sinh học tái tạo, làm đầy sẹo và cung cấp bộ dưỡng chất A, E, C giúp da khỏe mạnh, sung sức và mịn màng nhất.

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi điều trị sẹo lõm.

Đây là dịch vụ trị sẹo mới nhất, được nhiều clinic và spa y tế trên thế giới ưa chuộng. Khách hàng không bị chảy máu, không bị ra nước mô như những phương pháp tác động sâu khác, nên không cần thời gian nghỉ dưỡng, vẫn sinh hoạt và làm việc như bình thường.

Một khóa điều trị sẹo lõm 3-6 lần, mỗi lần cách nhau 4-6 tuần, tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Theo dõi kết quả điều trị của khách hàng tại Senta Medi cho thấy, tình trạng sẹo lõm có thể cải thiện được đến 90%.

