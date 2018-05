Phương pháp giảm 4-6cm bắp tay to cho phái đẹp

Đối với nam giới, bắp tay to và rắn chắc chính là điểm cuốn hút đặc trưng. Nhưng ngược lại, với chị em thì thịt bắp lại là điểm xấu xí, cần phải loại bỏ. Bắp tay to khiến cho các nàng trông có phần thô hơn, làm giảm sự nữ tính, khó diện một số trang phục như mong muốn.

Bắp tay to do mỡ khiến chị em tự ti giờ đã có thể được tiêu giảm tự nhiên và nhanh chóng với công nghệ cao.

Bắp tay to do 2 nguyên do chính, do cơ và do mỡ. Nếu tay to do cơ thì đây là điều không thể cải thiện được, vì phần cơ là bẩm sinh của mỗi người hoặc do quá trình lao động tay chân lâu ngày đã khiến bắp cơ nảy nở. Còn nếu bắp tay to do mỡ, chúng ta có thể nhận biết rõ hơn vì thường phần mỡ thừa hay chảy nhão, sờ nắn thấy mềm và lỏng hơn, không rắn chắc như phần cơ. Khi biết được chính xác tay to do nguyên nhân nào, thì bạn có thể tìm cách khắc phục tương ứng. Trong đó, phần tay to do mỡ có thể cải thiện dễ dàng bằng công nghệ giảm mỡ hiện đại.

Vùng bắp tay có lượng mỡ tích tụ không nhiều bằng các vùng khác như bụng, eo, hông, đùi. Nhưng vùng tay lại có diện tích tiếp xúc khá hẹp nên thực ra khó áp dụng các công nghệ giảm mỡ hơn, đặc biệt việc giảm mỡ sao cho đều đặn toàn bắp tay mà không làm gồ ghề, mất cân xứng.

Giảm nhanh bắp tay to thô

Các chuyên gia trên thế giới đã nghiên cứu thành công liệu pháp giảm mỡ tương thích với nhiều vùng mỡ trên cơ thể, đặc biệt là vùng bắp tay. Công nghệ này ứng dụng hoạt động sinh hóa của chuỗi peptide sinh học làm tiêu giảm các mô mỡ trong cơ thể mà không cần phẫu thuật, hút mỡ hay vận động thể chất, kiêng khem. Lipo-Peptide đã được đưa vào điều trị ở Việt Nam tại Dencos Luxury.

Lipo-peptide kết hợp ứng dụng của công nghệ sinh học và thẩm mỹ để tạo nên hiệu quả an toàn, thích ứng tốt và bền vững.

Đối với vùng bắp tay to do tích tụ nhiều mô mỡ dày, các hoạt chất peptide sinh học sẽ dễ dàng được các bác sĩ bổ sung trực tiếp vào vùng mỡ thông qua phương pháp Mesotherapy. Peptide sinh học với thành phần chính là Tripeptide-41 (CG-Lipoxyn), Oligopeptide-61 (CG-Cellsolin), Oligopeptide-51(CG-Purilux)…, là những thành phần sinh học có sẵn trong cơ thể người, có tác dụng ngăn chặn sự hình thành lipid, kích hoạt đốt cháy chất béo, làm tiêu giảm đến 95% lượng mỡ và chuyển hóa chúng thành nguồn năng lượng có ích cho con người. Nguyên lý này khác biệt so với các liệu pháp khác, vì Lipo-Peptide không đào thải mỡ thừa ra ngoài cơ thể, mà mỡ sẽ giảm dần dần từng ngày một sau khi thực hiện liệu pháp.

Để tăng hiệu quả giảm mỡ và rút ngắn thời gian, công nghệ Endymed Pro sẽ được tiến hành phối hợp sử dụng, với tác động của nguồn năng lượng nhiệt RF 6 cực và sóng âm vào sâu trong các mô mỡ dưới da ở tất cả các mặt của bắp tay, từ đó phá vỡ màng mỡ tế bào để peptide sinh học phân giải nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn.

Hiệu quả sau khi thực hiện Lipo Peptide

95% lượng mỡ thừa sẽ được làm tan và chuyển hóa tự nhiên: giúp vùng bắp tay giảm từ 4 đến 6cm, hiệu quả kể cả với những người có cơ địa khó giảm mỡ hoặc với lượng mỡ rắn chắc.

Liệu trình điều trị không phẫu thuật: không xâm lấn, không tác động lấy mỡ ra bên ngoài do đó không gây đau đớn cũng như không để lại dấu vết.

Cam kết giảm 4-6cm bắp tay sau khi thực hiện công nghệ Lipo-peptide tại Dencos Luxury.

Lượng peptide sinh học sử dụng được kiểm chứng an toàn: có nguồn gốc từ trong chính cơ thể người, không gây kích ứng hoặc tác dụng phụ;

Góp phần lớn gây ức chế sự thèm ăn: giảm các cơn đói, hạn chế lượng calo và chất béo thu nạp vào cơ thể qua khẩu phần ăn uống, vùng tay sau khi điều trị vẫn hoạt động bình thường, khỏe mạnh.

Hiệu quả nhanh chóng: chống tích mỡ trở lại, không cần tập luyện nhiều, giúp tiết kiệm thời gian và sức lực.

Với liệu pháp giảm mỡ sinh học Lipo-Peptide, bạn sẽ mau chóng hô biến bắp thịt to gây thiếu tự tin ở vùng tay mà không cần phải tự ti che giấu. Xem thêm tại đây.

