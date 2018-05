Phương pháp khoa học mới trong điều trị nám do nội tiết

Nám và lão hóa do nội tiết là một phần trong quy trình của lão hóa tự nhiên thường xảy khi tiền mãn kinh và mãn kinh ở phụ nữ. Tiền mãn kinh có thể xảy ra 10 năm trước thời kỳ mãn kinh khi buồng trứng dần mất đi lượng estrogen. Điều này thường xảy ra ở phụ nữ 40 tuổi, tuy nhiên nhiều trường hợp bắt đầu xảy ra ở đổ tuổi 30. Mãn kinh là thời kỳ chấm dứt sinh sản của phụ nữ khi lượng estrogen ngưng hoạt động và thường xảy ra vào độ tuổi 45 đến 55.

Bác sĩ Murad.

Khi các đốm nám xuất hiện đậm màu hơn, tập trung từng chỗ, da sạm đen từng mảng dầy đặc và da bị nhão, chảy xệ xuất hiện nhiều nếp nhăn là dấu hiệu cho thấy da bạn đã bị nám và lão hóa do nội tiết.

Theo bác sĩ Murad vì sự thiếu hụt và rối loạn nội tiết, lượng melanin được phân bổ không đều và thường tập trung vào một số khu vực nhất định khiến nám thường đậm màu hơn, có độ dầy và sâu hơn. Ngoài ra, lượng collagen bị suy giảm, việc sản sinh tế bào mới thay thế xảy ra chậm chạm và hậu quả là da bị chảy xệ, xuất hiện nhiều nếp nhăn, da có xu hướng mỏng và sạm màu hơn. Ngoài ra, một vài triệu chứng bạn có thể gặp phải như rối loạn giấc ngủ, khó tập trung, đau nhức cơ, rụng tóc, tính khí thất thường, da khô...Vào thời điểm bác sĩ Murad nghiên cứu, đã có hơn 50 triệu phụ nữ Mỹ trải qua tình trạng này.

Kem Resilient- C Complex.

Bác sĩ Murad đã nghiên cứu thành công và cho ra đời kem Resilient- C Complex giúp điều trị nám và lão hóa do nội tiết hiệu quả. Sản phẩm áp dụng công thức có chứa các thành phần Resilient- C Complex bao gồm:

Hợp chất Vitamin C thế hệ mới, có khả năng hòa tan trong dầu và nước do đó giúp thẩm thấu sâu hơn vào bên trong da. Resilient – C Complex mạnh hơn vitamin C thường gấp 50 lần, có sức mạnh làm sáng da, ức chế melanin và tăng sinh collagen, kết quả cho làn da trắng hồng rạng rỡ, mang lại kết quả vượt trội trong điều trị nám.

Ectoin giúp bảo vệ tế bào langerhan cell, tăng sức đề kháng chống lại tia UV, đồng thời bảo vệ màng tế bào chống lại gốc tự do và oxy hóa

Phytoestrogens là nội tiết từ thiên nhiên có nguồn gốc từ khoai hoang dã, đậu nành, cây ba lá đỏ giúp kích thích sản sinh collagen, thay thế lượng estrogen thiếu hụt, làm giảm nếp nhăn hiệu quả đồng thời cho làn da săn chắc, mượt mà và tươi sáng.

Peptides gồm hỗn hợp các peptide thế hệ mới như Palmitoyl Pentapeptide-4, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Dipeptide-2 giúp kích thích sản sinh collagen, tổng hợp acid Hyaluronic dưới da kết quả làm săn chắc da, giảm chảy xệ.

Để điều trị nám và lão hóa do nội tiết có kết quả, bạn nên tư vấn tại các trung tâm chăm sóc da có sử dụng phương pháp điều trị khoa học của bác sĩ Murad và sử dụng các sản phẩm Murad do chính bác sĩ Murad nghiên cứu và phát triển.

