Phương pháp làm sáng da mặt

Làn da không được trắng trẻo có thể do yếu tố di truyền quyết định, cũng có thể do ảnh hưởng tiêu cực của tia UV trong ánh nắng mặt trời làm sản sinh sắc tố Melanin (sắc tố quyết định màu da, sắc tố này càng nhiều thì da càng đậm màu). Làn da ở trạng thái “chuẩn” là sự cân bằng giữa hai thành phần chính nước và dầu. Hiện tượng da thô ráp, lỗ chân lông to là do chế độ vệ sinh, chăm sóc da của bạn chưa hợp lý nên da bị mất cân bằng, thành phần dầu được thể lấn át.

Các chuyên gia khuyên rằng, để cải thiện da lúc này bạn cần điều chỉnh lại khẩu phần ăn của mình bằng việc bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết. Bạn cần lưu tâm hơn các thực phẩm giàu vitamin E, C có trong rau quả tươi như: đậu xanh, cam, chanh, táo, kiwi, bưởi… bởi chúng sẽ làm tăng độ đàn hồi và ức chế sự sản sinh sắc tố Melanin từ bên trong, chất chống oxy hóa cũng giúp bạn trẻ lâu hơn. Đặc biệt, bạn cần giữ cho da mặt luôn được sạch sẽ.

Để có một làn da sáng khỏe cần có một tác động kép.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo trị liệu với công nghệ White Skin. Đây là cũng chính là một sáng chế của các nhà khoa học Mỹ, được FDA (Food and Drug Administration - Cục quản lý dược và thực phẩm Mỹ), CE (Conformité Européene - Tiêu chuẩn châu Âu) chứng nhận về độ an toàn, hiệu quả và cấp phép lưu hành.

Bằng những tác động kép, vừa giúp thúc đẩy da trắng từ bên trong đồng thời chăm sóc từ bên ngoài, White Skin được đánh giá là công nghệ làm sáng da vượt trội bởi nó đem lại hiệu quả trắng sáng đến 80% sau 6 buổi trị liệu.

Nhận biết được “kẻ thù số một” là sắc tố Melanin nên bằng công nghệ phân tách siêu việt, tinh chất Nano (con “át chủ bài” của công nghệ White Skin) có khả năng xâm nhập vào đáy hạ bì - nơi sản sinh hắc sắc tố Melanin và cản trở sự phát triển của chúng, kích thích sự tăng trưởng của các chân nám, sạm từ sâu đến nông, khiến chúng tự đẩy lên bề mặt da và được loại bỏ tự nhiên khi rửa mặt.

Bên cạnh đó, các thành phần chính của tinh chất Nano như: collagen, vitamin A, vitamin E, Acid amin… còn giúp giảm “size” cho lỗ chân lông, cải thiện độ săn chắc, mịn màng bổ sung độ ẩm, giúp da tươi sáng, rạng rỡ từ bên trong. Sử dụng công nghệ này, mọi tình trạng da của bạn đều được khắc phục triệt để.

White Skin chỉ cần 6 buổi trị liệu để làm giúp làn da của bạn thêm sáng khỏe đến 80%.

Kết quả mà bạn giành được là một làn da sáng khỏe, duy trì mãi do được khởi động và cung cấp dưỡng chất từ bên trong. Với White Skin, bạn sẽ nhận thấy ước mơ về một làn da khỏe đẹp là không khó. Tuy hiệu quả và sự an toàn của công nghệ đã được chứng nhận, nhưng để đạt hiệu quả cao, bạn nên tìm đến những trung tâm thẩm mỹ uy tín để được các chuyên gia đầu ngành trong giới thẩm mỹ thăm khám và trị liệu.

