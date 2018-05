Phương pháp làm sáng da mờ sẹo hiệu quả

Để khắc phục sẹo, bạn có thể tạo hỗn hợp lô hội với chanh tươi: cho khoảng một muỗng gel lô hội và nhỏ khoảng vài giọt nước chanh tươi. Trộn đều hỗn hợp trên và thoa nhẹ nhàng lên vùng da có sẹo khoảng 15-20 phút. Khi thực hiện cách thức này, bạn cần áp dụng với thời gian dài và chỉ có tác dụng cho những vết sẹo mới, kích thước nhỏ.

Lô hội có tác dụng làm mờ sẹo.

Bổ sung collagen

Sẹo được hình thành do liên kết collagen và elastin của da bị gãy và tổn thương. Vì vậy, nên tăng cường collagen cho cơ thể, giúp sản sinh ra các tế bào da mới và tăng độ đàn hồi cho da có thể hồi sinh nhanh chóng, các vết thâm cũng sẽ bị làm mờ dần. Để bổ sung collagen, bạn nên ăn nhiều trái cây chứa nhiều vitamin A và C như: cam, đậu nành... Bên cạnh đó, còn có các cách thức như tiêm dưới da, đắp mặt nạ collagen, cho hiệu quả với những vết sẹo lõm, sẹo thâm do mụn.

Các loại quả chứa vitamin C có tác dụng hỗ trợ làm mờ sẹo.

Miếng dán silicone - silicone gel

Với miếng dán silicone mỏng và trong suốt, được sản xuất với lớp silicone y tế trộn với vitamin E để phù hợp với cấu trúc da, giúp trị sẹo lồi và thu hẹp kịch thước các vết sẹo cũ. Cách thức sử dụng: rửa sạch vết sẹo, lau khô, dỡ tấm phim phủ của miếng dán và dán mặt trong suốt vào vết sẹo trên da. Mỗi miếng phải dán tối thiểu 12 tiếng và có thể được dán trong vòng 2 ngày. Miếng dán silicone giúp cải thiện đáng kể các vết sẹo nhỏ và sẹo mụn, tuy nhiên gây tốn nhiều chi phí điều trị với những vết sẹo có kích thước lớn. Vì vậy, việc sử dụng miếng dán silicon chỉ áp dụng với các vết sẹo lồi chứ không cải thiện được những vết sẹo lõm.

Tia laser

Ưu điểm của việc trị sẹo bằng tia laser: thời gian thực hiện nhanh với các vết sẹo lõm, sẹo sau khi xăm - xóa hình xăm và sẹo sau tai nạn. Tuy nhiên, người điều trị cần phải tìm hiểu kỹ càng, xem công nghệ có phù hợp với làn da. Ngoài ra, một số công nghệ kém an toàn có thể gây những vết thâm sau khi sử dụng.

Kem trị sẹo

Ngoài những cách trên, bạn cũng có thể sử dụng bôi kem trị sẹo. Kem bôi giúp làm mờ sẹo và vết thâm Hiruscar với thành phần tự nhiên rất hiệu quả và giúp làm sáng da. Hiruscar với tổ hợp chiết xuất Allium Cepa, MPS (Mucopolysaccharide) và các dưỡng chất từ thiên nhiên như lô hội, Vitamin E, Vitamin B3 giúp thấm sâu làm ức chế và cải thiện quá trình hình thành sẹo; xóa tan các loại sẹo bao gồm: sẹo lồi, sẹo sau phẫu thuật, sẹo bô xe và sẹo do mụn; đem lại cho bạn làn da sáng mịn tự nhiên, tràn đầy sức sống.

Trong tháng 8, Hiruscar tổ chức cuộc thi với tên gọi: "Cùng Hiruscar mờ sẹo, sáng da, trúng iPhone 6 thả ga" với giải thưởng là 2 chiếc Iphone 6 trị giá 18 triệu đồng và hơn 100 quà tặng hấp dẫn khác. Cách thức: Like Fanpage Hiruscar. Trả lời 4 câu hỏi từ ban tổ chức; xem toàn bộ clip; chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình. Mỗi tài khoản Facebook hợp lệ có thể tham gia một lần mỗi ngày trong suốt cuộc thi.



Bên cạnh giải thưởng đặc biệt là 2 chiếc điện thoại iPhone 6 trị giá 18 triệu đồng, Hiruscar còn có 10 giải nhất: 10 tuýp Hiruscar lớn trị giá 250.000 nghìn đồng mỗi tuýp và 100 giải khuyến khích là 100 voucher mua sắm siêu thị Big C trị giá 100.000 nghìn đồng mỗi voucher. Xem thêm thông tin tại Fanpage. Website: hiruscar.vn

(Nguồn: Hiruscar)