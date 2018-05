Ngày nay, phẫu thuật thẩm mỹ mũi không còn là chuyện xa lạ.. Với những ai kém may mắn sở hữu chiếc mũi không xinh xắn thì phẫu thuật thẩm mỹ chính là một trong những giải pháp hữu hiệu.

Tuy nhiên, nếu bác sĩ không được trang bị đầy đủ về kiến thức cũng như cập nhật kỹ thuật tiên tiến để có thể giải quyết các trường hợp mũi từ dễ đến khó thì không thể tạo được dáng mũi đáp ứng được kỳ vọng của bệnh nhân. Thậm chí, đôi khi có thể gây nên những biến chứng, sai lầm không đáng có.

Lễ ký kết hợp tác nhượng quyền thương hiệu thẩm mỹ JW tại Việt Nam với thỏa thuận chuyển giao công nghệ thẩm mỹ cao cấp từ Hàn Quốc.

Có nhiều biến chứng khi nâng mũi như: bị lộ sóng bóng đỏ tụt sóng, mũi biến dạng co rút về sau, mũi cao hơn nhưng trông thô và giả không tự nhiên…Thực tế, nâng mũi sụn nhân tạo chỉ có thể dừng lại ở mức làm cao sóng mũi và mang tính chất “độn” là chủ yếu. Với kỹ thuật này bác sĩ sẽ bóc tách tạo khoang và đặt sụn nhân tạo silicon dọc trên toàn bộ mũi, một số trường hợp da mũi mỏng có thể bọc thêm sụn tai ở đầu mũi. Phương pháp này chỉ có thể làm cao sóng mũi, áp dụng đối với những người có chiếc mũi khá đẹp, khuyết điểm chỉ là sóng mũi hơi thấp. Một số kỹ thuật có thể dùng sụn tai bọc cả ở đầu mũi và toàn bộ sóng mũi. Tuy nhiên, sụn tai là sụn cong và tính chất đặc trưng là co rút, chỉ nên ứng dụng khi da mũi quá mỏng dẫn đến hiện tượng dáng mũi biến dạng về sau.

Phương pháp nâng mũi cấu trúc S line Hàn Quốc ra đời là thành quả của quá trình sáng tạo, kết hợp có chọn lọc giữa sụn tự thân và sụn nhân tạo. Đây là phương pháp chỉnh hình mũi cách toàn diện bằng sụn tự thân là chủ yếu, trong đó sụn vách ngăn đóng vai trò chủ đạo kết hợp sụn tai và sụn nhân tạo.

Thẩm mỹ Hàn Quốc JW là nhà đồng tài trợ và cố vấn chăm sóc sức khỏe đẹp cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Chính nhờ can thiệp được sụn vách ngăn bên trong mũi, giải phóng được toàn bộ mũi nên tất cả những khuyết điểm của mũi - từ phần sóng mũi thấp, xương mũi bè làm dáng mũi không thanh, đầu mũi ngắn hếch, dài khoằm, to, trụ mũi ngắn, cánh mũi dày và rộng… thậm chí cả bệnh lý lệch vách ngăn mũi có thể được điều chỉnh dễ dàng. Sụn tai cũng được dùng tuy nhiên chỉ để bọc ở phần đầu mũi theo đúng chức năng của nó, tính chất co rút của sụn tai sẽ góp phần làm cho đầu mũi thon gọn hơn.

Về phần sóng mũi sẽ được làm cao bằng sụn nhân tạo chuyên dụng được nhập trực tiếp Hàn Quốc với nhiều kích cỡ. Sụn sẽ được chọn phù hợp tạo độ lướt tự nhiên với phần đầu mũi đã được tạo hình. Một số trường hợp da mũi quá mỏng thì cần thiết phải được làm bằng sụn tự thân cả cho phần sóng mũi, tuy nhiên dùng sụn sườn chứ không phải sụn tai.

Phương pháp nâng mũi cấu trúc S line được nhiều khách hàng quan tâm tại hội thảo" Xu hướng công nghệ thẩm mỹ 2015" do Thẩm mỹ Hàn Quốc JW tổ chức.

Như vậy, một bác sĩ thẩm mỹ mũi phải được trang bị đầy đủ các kiến thức cũng như kỹ thuật tiên tiến về phẫu thuật mũi. Bác sĩ sẽ giúp bệnh nhân phân biệt được: trường hợp nào cần làm mũi với kỹ thuật đặt sụn nhân tạo đơn thuần, trường hợp nào cần làm với kỹ thuật kết hợp sụn tự thân và sụn nhân tạo, trường hợp nào cần thiết làm sụn tự thân hoàn toàn và đặc biệt cần hiểu rõ tính chất của từng loại sụn và dùng đúng loại sụn cho đúng chức năng, đúng vị trí.

