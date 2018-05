Phương pháp nào giảm số đo vòng 2 hiệu quả?

Trả lời:

Số đo vòng 2 có vai trò quan trọng trong việc tạo đường cong cơ thể của chị em phụ nữ. Các chuyên gia đưa ra khuyến cáo số đo vòng 2 chuẩn bằng một phần hai chiều cao trừ đi 22 cm. Vòng eo được coi là đẹp khi nhỏ hơn vòng ngực khoảng 20 cm và nhỏ hơn vòng mông khoảng 24 cm.

Không chỉ liên quan đến vóc dáng, chỉ số vòng eo còn mang thông điệp đối với sức khỏe của bạn. Những bạn có dáng người “quả táo” (phần bụng hơi to so với những phần khác, bộ phận dạ dày phải chịu nhiều trọng lực hơn) gặp nhiều nguy hiểm về sức khỏe hơn so với những người có dáng người “quả lê”: nguy cơ mỡ nội tạng, bệnh tim mạch, tiểu đường...

Theo các chuyên gia, giảm béo vùng eo không đơn thuần như ăn kiêng giảm cân mà cần có một phương pháp tác động chuyên sâu vào vùng tích mỡ.

Giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản dựa trên nguyên lý tác động cơ xương chậu gồm cơ chéo bụng ngoài, cơ chéo bụng trong và cơ thẳng bụng nên hiệu quả với việc giảm số đo vùng eo và bụng. Hiệu quả đó có được nhờ các thao tác massage điêu luyện của chuyên viên và tinh dầu giảm béo Nhật Bản trực tiếp tác động vào những lớp cơ tích mỡ của vùng xương chậu. Lúc này, lượng mỡ thừa tích lũy giữa các lớp cân, cơ sẽ được giải phóng dưới dạng phân tử vào hệ tuần hoàn và được thải ra ngoài theo đường nước tiểu.

Một phần khác lượng mỡ thừa sẽ được giải phóng qua hệ thống tuyến của da, đặc biệt là tuyến mồ hôi, đồng thời cũng giải phóng các độc tố như các axit lactic... Do vậy, sau liệu trình giảm béo dưỡng sinh, bạn sẽ thấy thành bụng săn chắc lại và trở về form sinh lý.

Hiệu quả giảm béo dưỡng sinh sẽ được duy trì lâu dài, hạn chế tối đa nguy cơ béo trở lại với sự hỗ trợ của máy giảm béo công nghệ xung điện quang tích hợp các công nghệ giảm béo tiên tiến nhất. Nhờ đó, có tác dụng làm phân hóa, hòa tan và đốt cháy tế bào mỡ ở tầng sâu, ngăn chặn sự tái tạo mỡ tận gốc vì vậy đem lại hiệu quả giảm béo bụng nhanh và triệt để - hiệu quả mà các phương pháp massage thông thường khó đạt được. Đặc biệt, với giảm béo số đo vòng 2, ứng dụng đặc tính bước sóng dài của ánh sáng lạnh sẽ đẩy nhanh tốc độ tự đốt của tế bào mô mỡ và quá trình thay da, tăng tính đàn hồi, căng da, da không bị hiện tượng chùng nhão sau giảm mỡ.

Với liệu trình giảm béo chuyên sâu vùng eo, máy vòm sáng có cấu tạo hình vòm còn giúp các tác dụng của tia hồng ngoại tập trung sâu vào vùng này, thúc đẩy quá trình đào thải mỡ qua tuyến mồ hôi, giúp đạt được số đo như mong muốn.

Ngoài ra, bạn sẽ được trị liệu bằng các thao các massage bấm huyệt chuyên nghiệp và kinh nghiệm, tác động trực tiếp vào các huyệt trên thành bụng, làm giảm cảm giác thèm ăn và tình trạng đầy hơi, khó tiêu.

