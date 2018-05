Phương pháp nhấn mí Hàn Quốc

Đôi mắt được ví như cửa sổ tâm hồn nên việc sở hữu một đôi mắt to tròn là ước mơ của nhiều bạn gái. Một đôi mắt to hai mí rõ ràng sẽ giúp bạn có nhiều lợi thế trong việc trang điểm nhưng không phải ai cũng may mắn được sở hữu đôi mắt đẹp.

Các phương pháp cắt mắt cũ khiến bạn lo sợ về độ an toàn, mắt sẽ bị nhiễm trùng ảnh hưởng đến thị giác hoặc những biến chứng không mong muốn như mắt như bị xếch, bị trợn, bị già...

Để khắc phục điều này, bạn có thể tham khảo phương pháp nhấn mắt hai mí được chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc. Phương pháp phù hợp với những người có mắt một mí, mắt mí lót, mắt nhỏ... Chỉ sau 15 phút đến 20 phút, bạn có thể sở hữu đôi mắt hai mí với các bước làm đẹp đơn giản từ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm. Việc định hình đường mí, tạo nếp gấp trên hai mí mắt sẽ được thao tác chính xác bởi bàn tay khéo léo và con mắt thẩm mỹ của bác sĩ tại Bệnh viện Á Âu. Đặc biệt, sau khi thực hiện, bạn không cần phải mất nhiều thời gian nghĩ dưỡng, vì phương pháp không sưng đau, không chảy máu và không lo để lại sẹo.

Để có mắt hai mí đẹp tự nhiên, hài hòa với khuôn mặt, ngoài việc bám sát quy trình thì các bác sĩ cần phải có bàn tay khéo léo và con mắt thẩm mỹ chuyên nghiệp. Á Âu là bệnh viện có nhiều năm hoạt động trong ngành thẩm mỹ cùng trang thiết bị hiện đại và đặc biệt là đội ngũ bác sĩ chuyên về phẫu thuật tạo hình, được đào tạo bài bản từ nước ngoài.

