Lỗ chân lông to là nỗi lo của nhiều chị em phụ nữ. Khuyết điểm này làm da mất đi sự mịn màng và vẻ tươi trẻ của làn da. Nhiều người phải dùng mỹ phẩm để che lỗ chân lông tuy nhiên đó chỉ là cách giải quyết tạm thời.

Kích thước lỗ chân lông phụ thuộc vào di truyền, tuổi và lão hóa da do nắng. Thông thường các bạn da dầu hay da hỗn hợp thường có lỗ chân lông to, lớp tế bào chết và chất bã nhờn tích tụ trên da làm lỗ chân lông dãn rộng. Quá trình lão hóa làm da mất độ đàn hồi cũng góp phần làm lỗ chân lông dãn rộng thêm. Ngoài ra, ánh nắng với tia cực tím cũng làm các sợi collagen yếu đi và thành lỗ chân lông chảy xệ do mất tính đàn hồi.

Có rất nhiều cách để se khít lỗ chân lông. Bạn có thể tham khảo phương pháp se khít lỗ chân lông bằng Laser Revlite. Phương pháp giúp thu nhỏ lỗ chân lông bằng cách hủy các chất bã trong nang lông và kích thích tạo collagen trong da làm tăng độ đàn hồi, giảm nhăn, hủy các melanin trong da làm da trắng sáng.

Quy trình thực hiện: đầu tiên, bạn được rửa mặt, massge da mặt, tẩy tế bào chết giúp làm sạch lỗ chân lông. Sau đó tiến hành trị liệu laser trong khoảng 15 phút. Kết thúc trị liệu bằng cách đắp mask và thoa kem chống nắng. Thời gian trị liệu: mỗi tuần thực hiện một lần.

Sau điều trị, lỗ chân lông được se khít, da săn chắc mịn màng, trắng sáng giảm nếp nhăn, không đau, không mất thời gian nghỉ dưỡng; có thể trang điểm ngay..

Trung tâm thẩm mỹ y khoa Thế Giới Sắc Đẹp sẽ mang lại cho bạn làn da mịn màng, đồng thời làm trẻ hóa làn da bạn trở nên săn chắc hơn. Se khít lỗ chân lông bằng công nghệ Laser Revlite có giá 2 triệu đồng một lần.

(Nguồn: Thế Giới Sắc Đẹp)