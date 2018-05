Sau khi sinh em bé thứ 2, tôi nhận thấy vùng kín biến đổi khá nhiều. Một phần do tôi sinh thường, em bé lại khá lớn nên vùng âm đạo và tầng sinh môn bị nới rộng. Hơn nữa việc thay đổi hormone cũng làm vùng kín của tôi bị thâm đen, sẫm màu trông thiếu thẩm mỹ. Vấn đề khó nói này khiến tôi trở nên thiếu tự tin trước ông xã cũng như nhận thấy rõ việc giảm sút chất lượng khi gần gũi chồng. Tôi có nghe đến kỹ thuật phẫu thuật khâu vá tầng sinh môn nhưng do tâm lý sợ đau nên vẫn muốn tìm đến các phương pháp không phẫu thuật. Gần đây, tôi được tư vấn phương pháp trẻ hóa vùng kín không phẫu thuật bằng sóng RF. Tuy nhiên, tôi vẫn đắn đo khi biết quy trình chỉ đi các bước sóng bên ngoài, liệu có thực sự tác động được đến ống âm đạo bên trong bị giãn rộng.

Vùng âm đạo bị giãn nhiều, khả năng đàn hồi kém, các môi lớn bé chảy nhão, nhăn nheo là vấn đề không của riêng ai sau quá trình làm vợ và sinh con. Đặc biệt, trong trường hợp của bạn thai nhi có cân nặng vượt chuẩn càng khiến cổ tử cung của người mẹ phải mở rộng và sẽ ảnh hưởng nhiều đến kích cỡ vùng kín. Ngoài ra, quá trình thay đổi hormone khi sinh nở cũng làm màu sắc của “cô bé” trở nên thâm sạm.

Trường hợp của bạn, dù có thực hiện phương pháp phẫu thuật tầng sinh môn, hay biện pháp trẻ hóa âm đạo bằng sóng RF cũng khó có thể đáp ứng được các nhu cầu bạn đưa ra. Phương pháp phẫu thuật tầng sinh môn chỉ cắt bỏ phần da, niêm mạc thừa và kiến tạo lại cơ vòng của phần cửa mình. Ngoài ra, bạn phải chịu đau đớn, tránh quan hệ ít nhất 2 tháng cũng như phải kiêng khem, giữ gìn vì vết thương rất dễ gây nhiễm trùng và khá rất nguy hiểm. Đối với kỹ thuật trẻ hóa âm đạo bằng sóng RF, phương pháp chỉ đi các bước sóng bên ngoài, phải thực hiện nhiều lần, nhưng vẫn chưa cho được hiệu quả vì không tác động được đến vùng ống âm đạo giãn rộng và lỏng lẻo bên trong, nguyên nhân chính khiến bạn mất đi cảm giác thăng hoa trong sinh hoạt vợ chồng. Ngoài ra, phương pháp RF cũng không có tác dụng cải thiện sắc tố và làm hồng âm đạo.

Quá trình thu hẹp, trẻ hóa âm đạo không phẫu thuật.

Bạn có thể tham khảo công nghệ trẻ hóa, thu hẹp âm đạo không phẫu thuật. Đây là phương pháp kết nối các cơ có chức năng co giãn của âm đạo lại với nhau. Để thực hiện phương pháp này bạn chỉ cần mất 20 phút thực hiện. Bạn sẽ không cần phải phẫu thuật, không may vá, không chảy máu và không đau, phương pháp này thích hợp với các chị em sợ mổ xẻ, sợ đau hoặc không có thời gian nghĩ dưỡng, kiêng khem. Thông qua kỹ thuật hiệu ứng quang nhiệt tạo nên quá trình tổng hợp kích thích collagen niêm mạc sẽ làm co rút hai bên thành âm đạo tận sâu bên trong, làm săn, sát mô phần mềm từ trong ra ngoài, toàn bộ cấu trúc tổng thể âm đạo sẽ được cải thiện. Ngoài ra, laser làm đẹp còn có chức năng làm làm trắng hồng các môi lớn, môi bé, giảm thiểu các vết nhăn, cải thiện tối đa tình trạng khô âm đạo.

Chỉ 3 ngày sau khi thực hiện, tự tin với vùng kín như thời con gái, bạn sẽ lấy lại cảm giác trong “chuyện vợ chồng” cũng như có thể bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn.

Quy trình làm trẻ hóa và thu hẹp âm đạo bằng laser đã có mặt tại một số nước như: Hàn Quốc, Nhật Bản… Tại Việt Nam, Bệnh viện Thẩm mỹ Á Âu đã thực hiện phương pháp này. Tham khảo về quá trình thực hiện tại đây.

