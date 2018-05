Phương pháp trị mụn khoa học, an toàn

Có nhiều nguyên nhân gây ra mụn như: di truyền, stress, ăn uống nhiều đồ cay nóng, dầu mỡ, vệ sinh da chưa đúng cách, ô nhiễm môi trường, dị ứng mỹ phẩm và một số loại thuốc bôi trên da… Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại từ nội tiết tố tự nhiên, có tên Testosterone. Đây là hoóc môn sinh dục có ở cả nam lẫn nữ. Nội tiết tố này tăng trong suốt giai đoạn dậy thì và kích thích các tuyến bã nhờn lớn dần ra, sinh nhiều chất nhờn, ngày càng dày dính và hình thành nút chặn ở lỗ chân lông tạo nên mụn. Mặc dù Testosterone là nội tiết tố nam nhưng vẫn có tiết ra ở nữ với số lượng ít hơn ở nam nhiều lần. Các bạn nữ lại nhạy cảm với nội tiết tố này hơn nam giới. Chính vì thế mà các bạn nữ thường bị mụn không thua gì các bạn nam.

Trị mụn bằng thuốc ngừa thai là việc làm liều lĩnh của giới trẻ hiện nay. Bản chất của thuốc ngừa thai là nội tiết tố (hormone) liều cao. Đưa hormone bên ngoài vào cơ thể thiếu kiểm soát là hành động can thiệp có phần thô bạo đến hệ nội tiết tố sở tại. Đặc biệt, điều này có thể gây tổn hại đến thiên chức làm vợ, làm mẹ của các bạn nữ sau này.

Ngoài ra, dư lượng hoóc môn còn gây ra tình trạng ngừng phát triển chiều cao trước hạn, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của các bạn trẻ. Để trị mụn khoa học và an toàn, bạn có thể tắm và lau sạch mồ hôi, không bôi mỹ phẩm khi có mụn, giảm các đồ ăn ngọt và nhiều dầu mỡ, tránh để táo bón, uống nhiều nước, không tự ý nặn mụn và sử dụng các loại thuốc bôi có corticoide…

Ngoài ra, các bạn cần bổ sung đủ những dưỡng chất thiên nhiên cần thiết cho da như: kẽm, crôm, vitamin E, C, tiền chất Vitamin A (là B carotene có nhiều trong rau quả có màu đậm, và chiết xuất từ tảo biển có tên D.salina)… Trong đó, kẽm là yếu tố quan trọng vì có khả năng kiểm soát hoạt động của tuyến bã nhờn và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Chất này giúp giảm viêm, mau lành vết thương, giảm nguy cơ để lại sẹo trên da.

Những dưỡng chất trên dễ dàng được cung cấp đầy đủ qua thực phẩm như thịt gia cầm, hải sản, trái cây, rau xanh... và trong một số loại thực phẩm chức năng có thành phần từ thiên nhiên đã được Bộ Y Tế kiểm duyệt về chất lượng. Đặc biệt, bạn cần kiên nhẫn trong việc trị mụn, điều trị ngay từ những dấu hiệu đầu tiên để tránh mụn phát triển nặng hơn, khả năng để lại sẹo xấu cao.

Bạn có thể tham khảo giải pháp giúp làm sạch mụn hiệu quả từ thực phẩm chức năng Acnacare. Loại thực phẩm này có công thức độc quyền APC Complex chứa các thành phần dinh dưỡng từ thiên nhiên như vitamin C, vitamin E, crôm, và đặc biệt là phức hợp kẽm methionin.

Mỗi viên nang mềm Acnacare sẽ cung cấp cho cơ thể 15mg kẽm. Như vậy, 3 viên Acnacare mỗi ngày sẽ giúp bạn cải thiện lượng kẽm thiếu hụt trong cơ thể. Nhờ đó, lượng bã nhờn cũng giảm bài tiết, sức kháng thể tốt hơn và mụn sẽ nhanh chóng giảm hẳn đi chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ 6 đến 8 tuần.

Ngoài ra, lượng vitamin C, vitamin E và crôm có trong Acnacare còn có khả năng chống oxy hóa và tăng sinh tổng hợp collagen. Các chất này giúp da không bị lưu lại vết thâm và sẹo sau mụn, đồng thời ngăn ngừa mụn tái phát hiệu quả.

Nếu thiếu Vitamin E, da sẽ khó được cải thiệni. Vùng da bị tổn thương sau khi mụn mất đi sẽ trở thành những vết thâm nâu do da không có đủ năng lượng để có thể tự bảo vệ dưới tác hại của tia tử ngoại và môi trường.

Vitamin C giúp tăng sinh tổng hợp collagen cho da, làm giảm những thương tổn do mụn gây ra. Vì thế nếu không được cung cấp đủ lượng Vitamin C trong quá trình điều trị, da sẽ khó tránh khỏi những vết sẹo về sau. Chất chiết xuất D. Salina và crôm cũng là hai dưỡng chất quan trọng giúp chống lại sự ôxy hoá và có khả năng ngăn ngừa mụn tái phát.

Chỉ cần uống 3 viên Acnacare mỗi ngày, liên tục trong 2 tháng, tình trạng mụn sẽ được cải thiện rõ rệt, da trở nên mịn màng, khoẻ đẹp, giảm nhiễm trùng da, hạn chế tối đa sẹo và vết thâm do mụn để lại. Sản phẩm chiết xuất 100% từ thiên nhiên nên không gây tác dụng phụ.

Trong thời gian điều trị mụn tận gốc với Acnacare, việc phối hợp giữ gìn vệ sinh và bảo vệ da dưới tia tử ngoại là cần thiết. Nếu da sạch sẽ thì lỗ chân lông thông thoáng, không bị bưng bít và lưu giữ vi khuẩn trong bề mặt da. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh sử dụng mỹ phẩm điều tị mụn ngoài da, nhằm tránh tình trạng bị dị ứng hoặc tổn hại da nếu đó là những mỹ phẩm không phù hợp với làn da nhạy cảm. Không nên quá sốt ruột bởi các loại thuốc trị mụn đều cần có thời gian, ít nhất là 8 tuần, thậm chí hơn thế. Kiên trì dùng thuốc sẽ giúp bạn loại bỏ mụn từ bên trong mà không làm tổn thương đến làn da mỏng manh.

