Phương pháp trị sẹo lõm an toàn

Sẹo làm da mặt trở lên sần sùi, nham nhở, ngay cả khi đã trang điểm và làm cho người bị sẹo mất tự tin. Đã có nhiều biện pháp được áp dụng nhằm cải thiện tình trạng bệnh như: dùng thuốc, phẫu thuật cắt sẹo, siêu mài mòn, chấm TCA (ạcid triclo acetic), laser co2, lăn kim...

Sẹo lõm sau trứng cá là một trong những biến trứng hay gặp và khiến bạn cảm thấy khó chịu.

Tuy nhiên, kết quả đạt được còn nhiều khiêm tốn. Nguyên nhân của sự khó khăn này là do sẹo lõm có tổn thương mất lớp thượng bì và lớp cơ chun của da, đồng thời hình thái sẹo rất đa dạng, nông sâu không đồng nhất, bờ sẹo nham nhở đôi khi có cả sự co kéo xung quanh. Để điều trị hiệu quả sẹo lõm, vấn đề đặt ra là phải phục hồi tái tạo được lớp thượng bì, lớp chun của da và giải phóng được sự co kéo cũng như giải quyết được sự nham nhở của sẹo.

Khoảng vài năm trở lại đây, công nghệ Laser Fractional đã được nghiên cứu và áp dụng thành công trong điều trị sẹo lõm và được coi là bước ngoặt lớn trong trị liệu sẹo lõm. Laser Fractional với công nghệ vi điểm (pixel) cho phép tác động tới đáy sẹo, giúp tái tạo lớp thượng bì đã mất mà không gây tổn thương da, chức năng scan của máy cũng cho phép làm phẳng những nham nhở của sẹo.

Đặc biệt, thế hệ mới của Laser Fractional là Laser Fractional Line Xel được trang bị kỹ thuật RF-Driver. Các laser Fractional thế hệ cũ sử dụng công nghệ ống quang học để tạo nguồn laser, nhưng thường không ổn định do đó chất lượng chùm tia phát không cao. Với công nghệ RF, công suất phát tia cực mạnh, đồng thời tia laser phát ra ổn định, xuyên sâu, đồng đều với 95% độ tinh khiết để có thể toả ra năng lượng ổn định trên mỗi vi điểm.

Kích thước tia phát siêu nhỏ: với laser Fractional thế hệ cũ kích thước tia phát khoảng 200-220 microns, Laser Fractional Line Xel có kích thước tia phát 70 microns, nhỏ hơn nhiều lần. Kích thước điểm nhỏ sẽ thuận tiện cho tia laser thâm nhập vào da sâu hơn và giảm đau. Các tia laser đi vào các tế bào da hạn chế thương tổn da và tạo sự an toàn, đồng thời nhanh chóng lột tẩy da và cùng lúc tái tạo bề mặt da.

Tia chiếu chính xác: cửa chớp phát tia có độ tinh vi và chính xác cao với công nghệ PWM giúp tia phát có độ chính xác cao.

Hình dạng chùm tia phát có thể thay đổi: Laser Fractional Line Xel có thể lựa chọn hình dạng chùm tia phát là hình tròn, vuông, e líp, chữ nhật... giúp đạt được hiệu quả tối đa với từng điều trị cụ thể,

Vì vậy, với điều trị Laser Fractional Line Xel, làn da của bạn có thể trở lại phẳng mịn. Liệu trình điều trị diễn ra trong 3-5 lần, khoảng cách giữa hai lần điều trị là 4-6 tuần.

